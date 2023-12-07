Топ-10 самых производительных Android-смартфонов в мире: свежий рейтинг

Всего были проанализированы 87 моделей, а лидирующие позиции заняли смартфоны от Xiaomi, Nubia и Samsung.

Китайская компания Cheetah Mobile составила новый рейтинг лучших в мире смартфонов, работающих на операционной системы Android. На этот раз устройства были оценены бенчмарком AnTuTu, исходя из их производительности, говорится на сайте.

Первая тройка лучших смартфонов конца 2023 года выглядит так:

Xiaomi 14 Pro. Средний балл: 2005141. Nubia Z50S Pro. Средний балл: 1640868. Red Magic 8 Pro+. Средний балл: 1639221.

Обзор телефона Xiaomi 14 Pro

В список, кроме "призеров", также попали:

Red Magic 8S Pro, набравший 1637830 баллов,

Galaxy S23+, 1560297 баллов,

Xiaomi 13,1559831 баллов,

Xiaomi 13 Pro, 1548346 баллов,

Nubia Z50, 1544683 баллов,

Galaxy S23 Ultra, 1541898 баллов

Xiaomi 13T Pro, 1510298 баллов.

Всего были проанализированы 87 моделей.

Смартфон Xiaomi 14 Pro, лидер нового рейтинга, оснащен чипом Snapdragon 8 Gen 3, 12/16Гб оперативной, 256/512 Гб встроенной памяти, аккумулятор на 4610 мА-ч с быстрой зарядкой 90 Вт, основную камеру на 50 Мп с оптической стабилизацией, широкоугольную тоже на 50 Мп и фронтальную на 32 Мп.

Обзор смартфона Nubia Z50S Pro

Телефон Nubia Z50S Pro, занимающий второе место, имеет на борту процессор Snapdragon 8 Gen 2, ОЗУ 12/16/24 Гб, ПЗУ 256/1024 ГБ, основную и широкоугольные камеры на 50 Мп, селфи-камеру на 16 Мп, батарею емкостью 5100 мА-ч.

Возможности смартфона Nubia Red Magic 8 Pro+

"Бронзу" получил смартфон для геймеров Nubia Red Magic 8 Pro+ с чипом Snapdragon 8 Gen 2 и следующими характеристиками: ПЗУ 256 Гб, ОЗУ 12 Гб, трехмодульная камера 50 Мп, фронтальная камера 8 Мп, поддержка форматов видео fullHD 60 к/с, ultraHD 4K, емкость батареи на 5000 мА-ч.

Ранее мы сообщали о том, что самыми часто покупаемыми смартфонами в мире оказались модели от таких производителей, как Apple, Samsung и Xiaomi.