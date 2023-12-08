"Станут основным средством поражения": военный рассказал, когда дроны превзойдут артиллерию

С каждым месяцем бойцы ВСУ все активнее используют отечественные FPV-дроны, а также западноевропейские беспилотники.

В следующем 2024 году беспилотные летательные аппараты могут стать основным средством поражения на фронте. Об этом рассказал артиллерист-наводчик Александр Комаров в интервью "Цензор.НЕТ", которое было опубликовано в четверг, 7 декабря.

По его словам, Украина и Россия вступили в "войну технологий" и в 2024 году роль беспилотных средств поражения будет только увеличиваться. И вследствие этого беспилотных летательных аппаратов самого разнообразного характера будет становиться все больше.

"По моему убеждению, роль дронов в этой войне растет с каждым месяцем. В 2024 году, думаю, они могут стать основным средством не только разведки, но и поражения", — сказал Александр Комаров.

Артиллерист-наводчик объяснил журналистам, что сейчас на фронте на стороне украинских военны "работают" дроны нескольких типов. В первую очередь это FPV-дроны, в конструировании которых наша страна достигла успеха. Так, в зоне боевых действий уже работает беспилотный летательный аппарат "Мамонт", который может нести до 4 килограммов взрывчатки. Также бойцы ВСУ пользуются иностранными разработками в сфере БПЛА.

"Те беспилотные летательные аппараты, которые нам передавали с Запада, среди прочего самолетного типа, — они просто были внедрены как явление. Потому что в начале войны их просто не было", — уточнил он.

Военный отметил, что необходимо использовать точные и дальнобойные аппараты, чтобы избежать массовых потерь жизней военнослужащих и достичь эффективности на поле боя. Важно иметь доскональное знание поля боя, которое достигается разведкой. Вместе с разведчиком должен лететь и ударный борт, чтобы обеспечить точную атаку на вражеские окопы и укрепления.

Напомним, несколько ранее мы писали о том, чем закончится соперничество России и Украины в сфере БПЛА. Эксперт Сергей Бескрестнов предупредил, что в новом году и ВСУ, и ВС РФ будут осваивать все новые радиочастоты, чтобы не сделать свои дорогостоящие беспилотники жертвами систем РЭБ противника.

А в конце октября мы писали о том, что "война дронов" в Украине сильно изменилась. Если раньше ВСУ были лидером по применению FPV-дронов, то сейчас Россия не отстает и тоже использует их для атаки, при этом активнее применяя средства РЭБ для защиты.