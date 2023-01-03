Как Украина и Россия борются с дронами на войне: эксперт назвал главные способы

Для эффективной защиты украинским и российским войскам приходится комбинировать средства радиоэлектронной борьбы и разведки.

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На войне в Украине активно используются как беспилотные летательные аппараты, так и средства борьбы с ними. Специалист по беспилотникам и основатель проекта Drone.ua Валерий Яковенко назвал два главных типа защитных систем в интервью Gazeta.ua.

Он объяснил, что главным элементом защитны от дронов являются средства радиоэлектронной борьбы — специальное оборудование, создающее помехи на различных частотах. Попадая под его воздействие, БПЛА лишаются навигации или теряют связь с оператором, не могут получать от него команды.

"В таком случае беспилотник не передает никакую информацию и его нельзя корректировать", — уточнил Валерий Яковенко.

Создание помех является основным и самым массовым средством борьбы с дронами. Эксперт обратил внимание, что во время воздушной тревоги во многих местах по всей Украине возникают проблемы с навигацией на смартфонах и автомобильных приборах.

Помимо борьбы, военные используют также средства радиоэлектронной разведки. Если дроны не летают по заранее запрограммированному маршруту, а управляются операторами, то во время работы генерируют радиоизлучение, которое можно обнаружить и отследить.

"Эффективное противодействие – синергия разных устройств и средств, их комбинация", — подытожил Валерий Яковенко. — "По координатам, находящимся в разведке, могут затем работать другие типы подразделений. К примеру, артиллерия. Так же происходит борьба против дронов со стороны России".

Ранее эксперты объяснили, почему российские системы РЭБ не могут остановить украинские дроны. Повторяющиеся удары по авиабазе в Энгельсе демонстрируют уязвимость России.

В декабре россияне похвастались новым средством для борьбы с дронами ВСУ под названием "Репейник". Радиолокационную станцию якобы уже отправили для тестирования на передовой. По мнению Валерия Яковенко, россияне вряд ли смогут серийно производить такое оборудование из-за дефицита комплектующих.