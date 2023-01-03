Як Україна та Росія борються з дронами на війні: експерт назвав головні способи

Для ефективного захисту українським та російським військам доводиться комбінувати засоби радіоелектронної боротьби та розвідки.

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На війні в Україні активно використовують як безпілотні літальні апарати, так і засоби боротьби з ними. Спеціаліст з безпілотників та засновник проєкту Drone.ua Валерій Яковенко назвав два головні типи захисних систем в інтерв'ю Gazeta.ua.

Він пояснив, що головним елементом захисні від дронів є засоби радіоелектронної боротьби — спеціальне обладнання, що створює перешкоди на різних частотах. Потрапляючи під його вплив, БПЛА позбавляються навігації або втрачають зв'язок із оператором, не можуть отримувати від нього команди.

"У такому разі безпілотник не передає жодної інформації і його не можна коригувати", — уточнив Валерій Яковенко.

Створення перешкод є основним та наймасовішим засобом боротьби з дронами. Експерт звернув увагу, що під час повітряної тривоги у багатьох місцях по всій Україні виникають проблеми із навігацією на смартфонах та автомобільних приладах.

Крім боротьби, військові використовують також засоби радіоелектронної розвідки. Якщо дрони не літають заздалегідь запрограмованим маршрутом, а управляються операторами, то під час роботи генерують радіовипромінювання, яке можна виявити і відстежити.

"Ефективна протидія — синергія різних пристроїв та засобів, їх комбінація", — підсумував Валерій Яковенко. — "За координатами, які перебувають у розвідці, можуть потім працювати інші типи підрозділів. Наприклад, артилерія. Також відбувається боротьба проти дронів з боку Росії".

Раніше експерти пояснили, чому російські системи РЕБ не можуть зупинити українські дрони. Повторювані удари по авіабазі в Енгельсі демонструють вразливість Росії.

У грудні росіяни похвалилися новим засобом для боротьби з дронами ЗСУ під назвою "Реп'ях". Радіолокаційну станцію нібито вже відправили для тестування на передову. На думку Валерія Яковенка, росіяни навряд зможуть серійно виготовляти таке обладнання через дефіцит деталей для комплектування.