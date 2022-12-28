Російські системи РЕБ не можуть зупинити українські дрони: експерти пояснили чому

Україна могла використовувати у своїх нових БПЛА такі ж технології для боротьби із перешкодами, що й Shahed-136.

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Росія спробувала захиститись від ударів безпілотників за допомогою засобів радіоелектронної боротьби, але вони виявилися марними. Експерти розповіли Forbes про вразливість російського тилу.

Журналісти з'ясували, що після удару по авіабазах 5 грудня росіяни почали глушити сигнали зв'язку навколо Москви та інших важливих об'єктів, включаючи військовий аеродром у місті Енгельс Саратовської області, створивши величезну "бульбашку" перешкод. Попри це, 25 грудня авіабаза знову зазнала ударів. Президентка Resilient Navigation and Timing Foundation, експертка із супутникової навігації Дана Говард пояснила, що Росія зазвичай використовує такі "бульбашки" перешкод для боротьби з дронами-камікадзе великої дальності, які отримують сигнали GPS або інших супутникових систем, тоді як дронами ближнього радіуса дії керують оператори вручну. Під час придушення сигналів GPS безпілотник "губиться" у просторі і не може точно вразити ціль, хоча все одно становить загрозу, адже може вибухнути.

Як правило, сигнали GPS можна ефективно заглушити тільки в межах прямої видимості, тому сигнали дрона, що летить низько, можна придушити лише поблизу. Іноді БПЛА, такі як Shahed-136, обладнані додатковими інерційними системами навігації, що не залежать від супутників. Через низьку точність вони не підходять для завдання високоточних ударів по цілях, але допомагають подолати зони, де працюють засоби РЕБ. Forbes припускає, що Україна використовує таку технологію у своїх безпілотниках, які атакують об'єкти у російському тилу.

Журналісти зазначають, що на початку повномасштабного вторгнення російські засоби РЕБ призвели до знищення багатьох українських дронів, але радіоперешкоди не стали абсолютною зброєю проти БПЛА. За інформацією видання, Росія почала стягувати підрозділи ППО на позиції довкола Москви, ймовірно, побоюючись нових ударів з боку України напередодні Нового року. Зважаючи на все, вони усвідомили, що станцій радіоелектронної боротьби недостатньо для протидії повітряним загрозам.

Раніше писали, що відомо про удар по аеродрому в Енгельсі 25 грудня, де розміщувалися стратегічні бомбардувальники. За версією Міноборони РФ, системи ППО вразили безпілотник, але при його падінні загинули троє людей, ще четверо отримали поранення.

Пізніше засновник Conflict intelligence team Руслан Левієв припустив, що російське ППО не здатне протистояти українським безпілотникам у тилу. У ЗС РФ мало комплексів, і більшість відправили на передову.