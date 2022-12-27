ППО Росії не може протистояти українським БПЛА: експерт оцінив новий удар по Енгельсу

На думку Руслана Левієва, Росія має два виходи для захисту об'єктів у тилу, і обидва з них погані.

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Протиповітряна оборона Росії не може відбивати удари безпілотників у тилу, оскільки комплекси потрібніші на фронті в Україні. Засновник журналістського проєкту Conflict intelligence team Руслан Левієв прокоментував новий удар по російській авіабазі в Енгельсі на YouTube-каналі Майкла Накі.

Журналіст очікував, що після першого удару по аеропорту в Енгельсі російські війська зроблять висновки і поставлять комплекси ППО для захисту об'єкта, а також вживуть якихось заходів, щоб перешкодити безпілотникам проникати так далеко на територію РФ. Однак у ніч із 25 на 26 грудня БПЛА знову долетів до авіабази та завдав збитків.

Міністерство оборони РФ заявило про збиття апарату, а також про загибель трьох військовослужбовців, які нібито потрапили під уламки. Руслан Левієв проаналізував кадри з камери неподалік місця події і дійшов висновку, що безпілотник досяг своєї цілі. Він звернув увагу: як правило, в разі попадання ракет ППО ціль вибухає в небі, а не на землі, як це сталося в Енгельсі.

"ППО недостатньо, і всі вони на лінії фронту. Зараз російські сили мають два вибори, і обидва з них погані. Або ще далі прибирати стратегічні бомбардувальники, щоб вони ще довше летіли, або відібрати з фронту частину ППО і везти до важливих об'єктів, щоб їх захистити", — прокоментував аналітик.

Руслан Левієв звернув увагу, що після першого удару на початку грудня ЗС РФ прибрали частину літаків з аеродромів в Енгельсі та Дягілєво. А ось новий вибух вказує на те, що російські війська не перемістили ППО, оскільки на фронті комплекси потрібніші, адже українська авіація та безпілотники, як і раніше, атакують їхні позиції, поки інші БПЛА залітають у глибокий тил РФ.

Нагадаємо, в ніч на 26 грудня відбулися вибухи на авіабазі ЗС РФ в Енгельсі Саратовської області. У результаті троє людей загинули і ще четверо отримали поранення.

Раніше правозахисник Марк Фейгін заявив, що Росії немає засобів захисту від українських дронів. На його думку, безпілотники можуть вражати не лише об'єкти у провінційних містах, а й навіть долетіти до Кремля.