ПВО России не может противостоять украинским БПЛА: эксперт оценил новый удар по Энгельсу

По мнению Руслана Левиева, у России есть два выхода для защиты объектов в тылу, и оба из них плохие.

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Противовоздушная оборона России не может отражать удары беспилотников в тылу, поскольку комплексы нужнее на фронте в Украине. Основатель журналистского проекта Conflict intelligence team Руслан Левиев прокомментировал новый удар по российской авиабазе в Энгельсе на YouTube-канале Майкла Наки.

Журналист ожидал, что после первого удара по аэродрому в Энгельсе российские войска сделают выводы и поставят комплексы ПВО для защиты объекта, а также предпримут какие-то меры, чтобы помешать беспилотникам проникать так далеко на территорию РФ. Однако в ночь с 25 на 26 декабря БПЛА снова долетел до авиабазы и нанес ущерб.

Министерство обороны РФ заявило о сбитии аппарата, а также о гибели трех военнослужащих, якобы попавших под обломки. Руслан Левиев проанализировал кадры с камеры неподалеку от места происшествия и пришел к выводу, что беспилотник достиг своей цели. Он обратил внимание: как правило при попадании ракет ПВО цель взрывается в небе, а не на земле, как это произошло в Энгельсе.

"ПВО недостаточно, и все они на линии фронта. Сейчас у российских сил два выбора, и оба из них плохие. Либо еще дальше убирать стратегические бомбардировщики, чтобы они еще дольше летели, либо отобрать с фронта часть ПВО и везти к важным объектам, чтобы их защитить", — прокомментировал аналитик.

Руслан Левиев обратил внимание, что после первого удара в начале декабря ВС РФ убрали часть самолетов с аэродромов в Энгельсе и Дягилево. А вот новый взрыв указывает о то, что российские войска не переместили ПВО, поскольку на фронте комплексы нужнее, ведь украинская авиация и беспилотники по-прежнему атакуют их позиции, пока другие БПЛА залетают в глубокий тыл РФ.

Напомним, в ночь на 26 декабря произошли взрывы на авиабазе ВС РФ в Энгельсе Саратовской области. В итоге три человека погибли и еще четверо получили ранения.

Ранее правозащитник Марк Фейгин заявил, что России нет средств защиты от украинских дронов. По его мнению, беспилотники могут поражать не только объекты в провинциальных городах, но даже долететь до Кремля.