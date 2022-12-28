Российские системы РЭБ не могут остановить украинские дроны: эксперты объяснили, почему

Украина могла использовать в своих новых БПЛА такие же технологии для борьбы с помехами, что и Shahed-136.

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Россия попыталась защититься от ударов беспилотников с помощью средств радиоэлектронной борьбы, но они оказались бесполезными. Эксперты рассказали Forbes об уязвимостях российского тыла.

Журналисты выяснили, что после удара по авиабазам 5 декабря россияне начали глушить сигналы связи вокруг Москвы и других важных объектов, включая военный аэродром в городе Энгельс Саратовской области, создав огромный "пузырь" помех. Несмотря на это, 25 декабря авиабаза снова подверглась ударам. Президент Resilient Navigation and Timing Foundation, эксперт по спутниковой навигации Дана Говард объяснила, что Россия обычно использует такие "пузыри" помех для борьбы с дронами-камикадзе большой дальности, которые получают сигналы GPS или других спутниковых систем, тогда как дроны ближнего радиуса действия управляются операторами вручную. При подавлении сигналов GPS беспилотник "теряется" в пространстве и не может точно поразить цель, хотя все равно представляет угрозу, ведь может взорваться.

Как правило, сигналы GPS можно эффективно заглушить только в пределах прямой видимости, поэтому сигналы низколетящего дрона можно подавить лишь вблизи. Иногда БПЛА, такие, как Shahed-136, оборудованы дополнительными инерциальными системами навигации, не зависящими от спутников. Из-за низкой точности они не подходят для нанесения высокоточных ударов по целям, но помогают преодолеть зоны, где работают средства РЭБ. Forbes предполагает, что Украина использует подобную технологию в своих беспилотниках, атакующих объекты в российском тылу.

Журналисты отмечают, что в начале полномасштабного вторжения российские средства РЭБ привели к уничтожению множества украинских дронов, но радиопомехи не стали абсолютным оружием против БПЛА. По информации издания, Россия начала стягивать подразделения ПВО на позиции вокруг Москвы, вероятно, опасаясь новых ударов со стороны Украины накануне Нового года. Судя по всему они осознали, что станций радиоэлектронной борьбы недостаточно для противодействия воздушным угрозам.

Ранее писали, что известно об ударе по аэродрому в Энгельсе 25 декабря, где размещались стратегические бомбардировщики. По версии Минобороны РФ, системы ПВО поразили беспилотник, но при его падении погибли три человека, еще четверо получили ранение.

Позже основатель Conflict intelligence team Руслан Левиев предположил, что российское ПВО не способно противостоять украинским беспилотникам в тылу. У ВС РФ мало комплексов, и большую часть отправили на передовую.