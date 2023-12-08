Перестанут падать: инженеры придумали "умную" технологию для военных вертолетов и дронов

Исследователи нашли способ защитить БПЛА и вертолеты военных от сильных вибраций, которые снижают дальность полета и срок службы аппаратов.

Калифорнийская компания KULR Technology заключила партнерское соглашение с израильским разработчиком ParaZero с целью разработать технологию снижения вибрации для военных вертолетов и беспилотных летательных систем. Это поможет предотвратить поломки, чтобы транспорт летал дальше и дольше передает The Defensepost.

Специалисты интегрируют программное обеспечение для снижения вибрации VIBE на платформы ParaZero SafeAir и SmartAir Trinity, чтобы добиться повышения производительности, эксплуатационной эффективности и безопасности винтокрылых машин и дронов.

VIBE — это технология отслеживания и балансировки, созданная на основе алгоритмов искусственного интеллекта для выявления вибраций бортовых систем. Эти вибрации создают "отрицательную энергию", снижающую эффективность полета и отрицательно влияющую на его дальность. Бортовое решение SafeAir от ParaZero использует анализ данных в реальном времени для автономного прогнозирования и предотвращения рисков во время полета.

SmartAir Trinity — это система авионики с поддержкой ИИ, которая в режиме реального времени обнаруживает неисправности и собирает важную информацию о ходе полета для обеспечения безопасности миссии.

В KULR Technology заявили, что задачей данного проекта является обеспечение безопасности оборонной авиации, — дронов, вертолетов, — предотвращение их потери в ходе боевых задач, а также сохранение бортового оборудования и полезной нагрузки.

Помимо вертолетов и беспилотников, электросамолеты с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) также получат ИИ-решение от обеих компаний.

Стоит отметить, что KULR Technology, обслуживающая беспилотные авиационные системы, разрабатывает решения для увеличения времени автономной работы до 35%, а также и подъемной силы устройств — на 38 %. В частности ПО KULR VIBE предотвращает падение дронов и вертолетов в случае чрезмерной вибрации за счет снижения механической усталости, которая приводит к сбоям в работе систем, снижению производительности и проблемам с обслуживанием, увеличивающее время простоя, затраты на техническое обслуживание и утомляемость пилотов.

Ранее мы сообщали о том, что в КНР намерены организовать запуск дронов-невидимок модели GJ-11 с кораблей-амфибий. В Пентагоне выразили обеспокоенность по этому поводу.