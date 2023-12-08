Китай готовится запускать дроны-невидимки GJ-11 с кораблей-амфибий: зачем это нужно (видео)

Пентагон уже обеспокоился возможностью использования этих беспилотников Китаем, но пока их посадка на десантный корабль является сложной задачей.

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Центральное телевидение Китая опубликовали анимационное видео с вооруженным стелс-беспилотником GJ-11, запускаемым с десантного корабля типа 075. Хотя ролик не является "живой" демонстрацией, он показывает интересы и амбиции Народно-освободительной армии Китая (НОАК), пишет Warrior Maven.

Возможность использования GJ-11 для защиты морской ударной мощи вызывает обеспокоенность в Пентагоне. Однако вопрос заключается в том, сможет ли беспилотник быть запущен и посажен на десантный корабль. Для этого потребуется интеграция сложных технологий, двигателей и навигационных систем. В прошлом стелс-беспилотник GJ-11 уже публично демонстрировался и имел отсеки для оружия. Однако посадка беспилотника на авианосец — сложная задача, хотя ВМС США успешно выполнили такой маневр уже много лет назад со стелс-беспилотником X-47B.

Неясно, близок ли Китай к достижению этой цели или к эксплуатации крупных беспилотников морского базирования, однако известно, что он разрабатывает несколько прототипов первого в своем роде стелс-истребителя 5-го поколения J-31, запускаемого с авианосца. Как пишет Warrior Maven, Военно-морские силы Китая не имеют ничего похожего на MQ-25 и не эксплуатируют значительное количество боевых J-31, что, несомненно, дает ВМС США технологическое и тактическое преимущество в этой сфере.

Китай начал разрабатывать дрон еще в 2013 году, а презентовал его общественности в 2021.

Кроме того, помимо проблем с посадкой стелс-беспилотников на авианосец, создание большой беспилотной системы для короткого взлета и посадки на гораздо меньший десантный корабль является еще более сложной задачей. Однако возможность использования стелс-беспилотников с "амфибиями", такими как новые десантные корабли типа 075, может конкурировать с возможностями воздушных атак с использованием стелс-амфибий. Корабли-амфибии — это военные суда, используемые для высадки и поддержки наземных войск во время десантирования на территорию противника.

Хотя ожидаемые сроки реализации этой возможности пока трудно определить, ВМС НОАК разрабатывают новый класс амфибий с расширенным авиационным потенциалом, аналогично подходу ВМС США при создании USS America и USS Tripoli. Первый китайский десантный корабль типа 075, названный "Хайнань", использует воздушные платформы для увеличения своих возможностей в проведении многоплановых операций, что в конечном итоге может позволить размещение стелс-беспилотников GJ-11 на этом корабле. Боевые дроны такого типа, по мнению экспертов, могут защищать корабли-амфибии, скрытно уничтожая цели на большом расстоянии, и повышая шансы на успешную высадку наземного десанта.

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Стелс-дрон GJ-11: что о нем известно

Разработка стелс-дрона GJ-11 с открытым оружейным отсеком началась в 2013 году. А демонстрация состоялась в рамках выставки Airshow China 2021.

Устройство оснащено одним турбовентиляторным двигателем, а размах крыла достигает 14 м. Дальность действия GJ-11 составляет 4000 км, максимальная скорость полета превышает 1000 км/час. Наличие у дрона стелс-технологии позволяет ему оставаться незамеченным, оружейный отсек вмещает 4 боеприпаса, в том числе высокоточные бомбы. Дроны GJ-11 могут взлетать с десантных кораблей, а при приближении к противнику, вынуждают его стрелять по ложным целям. Несмотря на то, что устройство имеет большой размер, оно не обладает достаточной мощностью для уничтожения объектов противника. Однако за счет использования обманных маневров вражеский дрон потеряет часть ресурсов при попытке уничтожить беспилотник. В функционал БПЛА также включена возможность отправки радиоволн, которые могут либо заглушить сигнал, либо быть направленным энергетическим оружием.

Технические характеристики GJ-11:

экипаж — нет;

длина — 11,65 м;

размах крыла — 14 м;

высота — 3,1 м;

масса пустого — 6350 кг;

макс. взлетная масса — 20 215 кг.

силовая установка: 1 ТРДД неизвестного типа.

Напомним, недавно в Китае показали новые возможности беспилотника Wing Loong II. Беспилотник имеет потенциал для интеграции с новыми технологиями, такими как 5G+, промышленный интернет и искусственный интеллект.

А в августе мы писали, что дрон GJ-2 научился запускать ракеты при поддержке истребителей. Во время учений беспилотник при поддержке самолетов выпустил ракеты по тренировочным целям. Планируется, что в будущем люди и дроны будут совершать совместные боевые вылеты.