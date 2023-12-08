Китай готується запускати дрони-невидимки GJ-11 із кораблів-амфібій: навіщо це потрібно (відео)

Пентагон уже занепокоївся через можливість використання цих безпілотників Китаєм, але поки що їхня посадка на десантний корабель є складним завданням.

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Центральне телебачення Китаю опублікувало анімаційне відео з озброєним стелс-безпілотником GJ-11, що запускається з десантного корабля типу 075. Хоча ролик не є "живою" демонстрацією, він показує інтереси й амбіції Народно-визвольної армії Китаю (НВАК), пише Warrior Maven.

Можливість використання GJ-11 для захисту морської ударної потужності викликає стурбованість у Пентагоні. Однак питання полягає в тому, чи зможе безпілотник бути запущений і посаджений на десантний корабель. Для цього потрібна інтеграція складних технологій, двигунів і навігаційних систем. У минулому стелс-безпілотник GJ-11 уже публічно демонструвався та мав відсіки для зброї. Однак посадка безпілотника на авіаносець — складне завдання, хоча ВМС США успішно виконали такий маневр уже багато років тому зі стелс-безпілотником X-47B.

Незрозуміло, чи близький Китай до досягнення цієї мети або до експлуатації великих безпілотників морського базування, проте відомо, що він розробляє кілька прототипів першого у своєму роді стелс-винищувача 5-го покоління J-31, що запускається з авіаносця. Як пише Warrior Maven, Військово-морські сили Китаю не мають нічого схожого на MQ-25 і не експлуатують значну кількість бойових J-31, що, безсумнівно, надає ВМС США технологічну й тактичну перевагу в цій сфері.

Китай почав розробляти дрон ще 2013 року, а презентував його громадськості 2021-го

Крім проблем із посадкою стелс-безпілотників на авіаносець, створення великої безпілотної системи для короткого зльоту й посадки на набагато менший десантний корабель є ще складнішими завданням. Однак можливість використання стелс-безпілотників із "амфібіями", такими як нові десантні кораблі типу 075, може конкурувати з можливостями повітряних атак із використанням стелс-амфібій. Кораблі-амфібії — це військові судна, які використовуються для висадки та підтримки наземних військ під час десантування на територію противника.

Хоча очікувані терміни реалізації цієї можливості поки що важко визначити, ВМС НВАК розробляють новий клас амфібій цз розширеним авіаційним потенціалом, аналогічно до підходу ВМС США при створенні USS America та USS Tripoli. Перший китайський десантний корабель типу 075, названий "Хайнань", використовує повітряні платформи для збільшення своїх можливостей у проведенні багатопланових операцій, що в підсумку може дозволити розміщення стелс-безпілотників GJ-11 на цьому кораблі. Бойові дрони такого типу, на думку експертів, можуть захищати кораблі-амфібії, потай знищуючи цілі на великій відстані та підвищуючи шанси на успішну висадку наземного десанту.

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Стелс-дрон GJ-11: що про нього відомо

Розроблення стелс-дрона GJ-11 із відкритим збройовим відсіком розпочалося 2013 року, а демонстрація відбулася в межах виставки Airshow China 2021.

Пристрій оснащений одним турбовентиляторним двигуном, а розмах крила сягає 14 м. Дальність дії GJ-11 становить 4000 км, максимальна швидкість польоту перевищує 1000 км/год. Наявність у дрона стелс-технології дає йому змогу залишатися непоміченим, збройовий відсік вміщує 4 боєприпаси, зокрема високоточні бомби. Дрони GJ-11 можуть злітати з десантних кораблів, а під час наближення до супротивника змушують його стріляти по хибних цілях. Попри те, що пристрій має великий розмір, він не має достатньої потужності для знищення об'єктів противника. Однак завдяки використанню обманних маневрів ворожий дрон втратить частину ресурсів під час спроби знищити безпілотник. У функціонал БПЛА також включено можливість надсилання радіохвиль, які можуть або заглушити сигнал, або бути спрямованою енергетичною зброєю.

Технічні характеристики GJ-11:

екіпаж — немає;

довжина — 11,65 м;

розмах крила — 14 м;

висота — 3,1 м;

маса порожнього — 6350 кг;

макс. злітна маса — 20 215 кг.

силова установка — 1 ТРДД невідомого типу.

Нагадаємо, нещодавно в Китаї показали нові можливості безпілотника Wing Loong II. Безпілотник має потенціал для інтеграції з новими технологіями, такими як 5G+, промисловий інтернет і штучний інтелект.

А в серпні ми писали, що дрон GJ-2 навчився запускати ракети за підтримки винищувачів. Під час навчань безпілотник за підтримки літаків випустив ракети по тренувальних цілях. Планується, що в майбутньому люди і дрони здійснюватимуть спільні бойові вильоти.