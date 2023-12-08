"Запускали и раньше": военный эксперт раскрыл новые детали о Shahed с украинской SIM-картой

Для борьбы с модифицированными БПЛА в Украине могут при каждой тревоге отключать мобильную связь, но это вызовет коллапс, поэтому нужен другой способ, считает военный эксперт Сергей Бескрестнов ("Флэш").

Эксперты отследили, как и куда летел беспилотник Shahed с SIM-картой украинского оператора, сбитый недавно в Украине. Подробности этой истории в интервью Фокусу рассказал военный специалист по связи и радиоэлектронной разведке Сергей Бескрестнов, известный под псевдонимом "Флэш".

По его словам, украинские военнослужащие давно прогнозировали такой шаг сто стороны России, поэтому дрон с 4G-модемом Alcatel внутри не стал полной неожиданностью. Технические специалисты отследили перемещение SIM-карты и узнали, что она была приобретена больше года назад, долгое время находилась в России и применялась вместе с несколькими модемами мобильной связи.

Крыло дрона Shahed с модемом мобильной связи Фото: Скриншот

"Shahed пролетел с SIM-картой всю Украину, долетел до центральной части, потом развернулся и полетел на запад, где был сбит. Когда мы посмотрели другие SIM-карты, то обнаружили, что и раньше россияне запускали по Украине дроны с такими устройствами, просто они нам не попадались", — подчеркнул Сергей Флэш.

Военный добавил, что украинские инженеры уже разрабатывают методы борьбы с новой угрозой. Если ВС РФ начнут массово запускать такие дроны, то у Украины будет два варианта: либо отключать всю сеть мобильной связи при каждой атаке, что вызовет коллапс, либо придумать другие способы для выявления подобных SIM-карт и модемов на борту Shahed.

"Многие в интернете пишут свою идею: надо просто отключать все "быстро двигающиеся" телефоны. Если бы все было так просто", — прокомментировал Сергей Бескрестнов.

Больше читайте в материале Фокуса "Ночные дроны, Shahed c 4G, бесполезная РЭБ: интервью с Сергеем Флэшем о ситуации на войне".

Ранее Фокус писал, чем опасны Shahed с украинскими SIM-картами. Разработчики БПЛА и средств РЭБ уверяют, что технология очень простая, достаточно самого дешевого модема или мобильного телефона, но с ней сложно бороться. Технически SIM-карты можно отследить, но это практически нереально сделать в реальном времени и с высокой точностью. В то же время россияне смогут видеть, где дроны перемещаются и где их сбивают, чтобы прощупывать систему ПВО и обходить ее.

Телеком-эксперт Роман Химич считает, что россияне вряд ли используют SIM-карты в Shahed для навигации. Мощность передатчиков постоянно меняется, поэтому она не покажет местоположение аппарата, как и сервисы позиционирования украинских операторов. Зато Роман Химич допускает возможность управления Shahed с помощью набора контрольных точек.