ChatGPT разленился: ИИ советует людям "напрячь мозги" и работать самостоятельно

В компании OpenAI знают о странном поведении нейросети и заявляют, что оно "может быть непредсказуемым".

В последнее время количество жалоб на качество работы ChatGPT-4 увеличилось — пользователи недовольны тем, что чат-бот не отвечает на их запросы, но больше всего их раздражает причина отказа, передает Independent, ссылаясь на отзывы в Reddit и других социальных сетях.

В ответ на пользовательские запросы нейросеть пишет, что оказание помощи людям ее не мотивирует и не интересует. Например, когда одни программисты запрашивали у ChatGPT фрагмент программного кода, ИИ выдал маленький фрагмент, а остальное посоветовал доделать самостоятельно. Пользователи отмечают, что, раздавая такого рода советы, нейросеть не скрывала своего раздражения, если только искусственный интеллект способен проявлять такие эмоции. К примеру, бот мог сопроводить ответ на запрос ремаркой, мол, могли бы напрячься сами, вместо того, чтобы тревожить ИИ.

Разработчики заметили перемены в поведении бота от OpenAI еще в ноябре этого года и начали активно обсуждать их в соцсетях. Многие из пользователей пришли ко мнению, что от нейросети мало пользы. А некоторые и вовсе предположили, что компания-разработчик OpenAI специально внедрила функционал, благодаря которому ChatGPT больше не тратит вычислительные мощности в поисках ответов на сложные вопросы. Нет достоверной информации, так ли это на самом деле, однако известно, что сутки работы бесплатного для юзеров чат-бота обходится компании OpenAI в $700 000. То есть, обработка одного запроса составляет 36 центов. Компании, чтобы держать производительность на высоком уровне, необходимо будет увеличить количество ускорителей на 30 тыс. уже до конца этого года.

В OpenAI знают о недовольстве пользователей. В соцсети X (Твиттер) представители компании сообщили о том, что команда разработчиков пытается исправить этот "баг", а также отметили, что "поведение модели может быть непредсказуемым". В то же время, разработчики уверяют, что не причастны к неожиданной "лени" со стороны их детища, поскольку не выпускали крупных обновлений ChatGPT с ноября 2023 года.

Ранее мы сообщали о том, что Google недавно презентовала чат-бота на основе искусственного интеллекта — Gemini. В компании считают, что данный продукт составит конкуренцию ChatGPT.