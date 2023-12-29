Производители смартфонов, телевизоров, ноутбуков и даже смарт-часов переходят на новый этап развития, обещая внедрить множество инноваций в свои устройства. Фокус выяснил, чем они могут удивить пользователей уже в январе.

Декабрь — это месяц, когда традиционно подводят итоги уходящего года и строят планы на следующий. Фокус расскажет о пяти гаджетах, выхода которых больше всего ждут в 2024 году.

iPhone 16 — станет ли лучше?

Прошло всего три месяца после официальной презентации линейки iPhone 15, а многие поклонники Apple уже ждут новых моделей, которые должны выйти в 2024 году, согласно давно сложившейся традиции. Уже есть первые сведения о том, какие возможности может получить iPhone 16. Портал Macrumors приводит слухи, мнения аналитиков, информацию, "слитую" осведомленными источниками.

Фанатский концепт-арт iPhone 16 Фото: macrumors.com

Размеры iPhone 16

Ожидается, что модель 2024 года станет еще больше: iPhone 16 Pro получит дисплей с диагональю 6,27 дюйма, а iPhone 16 Pro Max — 6,85 дюйма. С увеличением дисплея увеличатся и габариты корпуса, обе модели могут стать выше и шире по сравнению iPhone 15 Pro, а также немного тяжелее. В плане размеров изменения коснутся только Pro-серии, но модели iPhone 16, вероятно, останутся такими же по размеру.

Предполагаемые размеры iPhone 16 Pro:

толщина — 8,25 мм;

высота — 149,6 мм;

ширина — 71,45 мм;

дисплей — 159,31 мм;

вес — 194 г.

Предполагаемые размеры iPhone 16 Pro Max:

толщина — 8,25 мм;

высота — 163 мм;

ширина — 77,58 мм;

дисплей — 174,06 мм;

вес — 225 г.

Производительность iPhone 16

Есть информация, что Apple разрабатывает новые чипы A-серии для линейки iPhone 16, построенные на новейшем 3-нанометровом узле N3E. iPhone 16 и iPhone 16 Plus могут получить чип A17, но, по слухам, это будет не тот же чип A17 Pro, который установлен в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Вполне возможно, он увеличит производительность и энергоэффективности будущих смартфонов по сравнению с их прямыми предшественниками.

Apple обычно не разрабатывает чипы специально для стандартных моделей iPhone: устройства либо используют те же чипы, что и модели Pro, либо заимствуют чип из моделей iPhone предыдущего года. Например, в iPhone 15 в устройстве использовался чип A16, который ранее был представлен в iPhone 14 Pro. Однако, по некоторым слухам, компания в следующем году будет использовать более дешевый процесс N3E для чипа "A17", который находится в разработке и предназначен для базовых версий смартфонов.

Ultra-серия iPhone

Появилась теория, что наравне с базовой и Pro-линейкой Apple намерена выпустить еще и премиальный iPhone 16 Ultra. Устройство откроет новый класс смартфонов бренда и станет флагманом на замену Pro Max. Устройство может получить дополнительные улучшения камеры, больший дисплей и, возможно, даже конструкцию без портов.

Apple готовится выпустить премиальный iPhone 16 Ultra

Камеры iPhone 16

Линейка iPhone 16 Pro может получить улучшенный 48-мегапиксельным сверхширокоугольным объектив, который позволит получать более качественные изображения в условиях низкой освещенности. Скорее всего, она будет функционировать как 48-мегапиксельная широкоугольная камера, которая объединяет данные четырех пикселей в один "суперпиксель". И iPhone 16 Pro, и iPhone 16 Pro Max могут получить телеобъективы с 5-кратным увеличением в 2024 году вместо того, чтобы технология была ограничена более крупным Pro Max.

Сообщается, что 48-мегапиксельная широкоугольная камера, используемая в iPhone 16 Pro Max, будет оснащена гибридным объективом из восьми частей с двумя стеклянными элементами и шестью пластиковыми элементами, а также улучшениями для телеобъектива и сверхширокоугольного объектива. Еще смартфонам приписывают супертелеобъективную камеру-перископ для сильного оптического зума.

Так могут выглядеть смартфоны iPhone 16 Фото: tomsguide.com

Новые кнопки iPhone 16

Разработчики хотел поставить на iPhone 15 Pro твердотельные кнопки регулировки громкости, питания и отключения звука, которые заменили бы физические, но в итоге от этого нововведения отказались из-за "нерешенных технических проблем". Велика вероятность, что, инженеры Apple отложили их до 2024 года и реализуют в iPhone 16. Марк Гурман из Bloomberg говорит, что Apple, возможно, будет использовать эту технологию для iPhone 16 Pro.

Твердотельные кнопки можно использовать так же, как и физическую кнопку, но фактического нажатия кнопки при прикосновении не происходит. Вместо этого используется тактильная вибрация, имитирующая нажатие кнопки и дающая ощущение нажатия, даже если фактического физического движения кнопки нет. Подобные кнопки уже есть у iPhone SE, MacBook Pro и MacBook Air.

В 2024 году стандартные модели iPhone 16 смогут получить кнопку действия, как iPhone 15 Pro. Она заменяет кнопку отключения звука и выполняет много функций, например, включает фонарик, камеру или переводчик. Ожидается также, что в 2024 году Apple изменит ее дизайн, сделав большей по размеру, но менее выпуклой, а также добавит тактильную обратную связь при нажатии.

Wi-Fi нового поколения

Аналитик Apple Минг-Чи Куо считает, что модели iPhone 16 Pro могут использовать технологию Wi-Fi 7 сетевого поколения, которая, как ожидается, обеспечит скорость до 40 Гбит/с. Эта технология может использовать каналы 320 МГц и поддерживает технологию квадратурной амплитудной модуляции (QAM) 4K, что в конечном итоге обеспечивает скорость в 2,4 раза выше, чем Wi-Fi 6, при том же количестве антенн. Wi-Fi 7 в конечном итоге обеспечит более высокую максимальную скорость передачи данных, меньшую задержку и более надежное соединение.

Samsung Galaxy S24 — флагман для любителей Android

Аналитики портала TechRadar предполагают, что Samsung представит свой новый флагман Galaxy S24 17 января 2024 года — на эту дату указывают сразу несколько авторитетных источников. Согласно одной из утечек, смартфон появится в магазинах уже 30 января, но те, кто оформит предварительный заказ, могут получить его 26 января. Пока же рассмотрим, что известно об особенностях и характеристиках модели.

Дизайн Samsung Galaxy S24

Сайт Sam Mobile приводит фотографии, опубликованные за последние несколько недель инсайдерами, на которых можно оценить дизайн Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra. На одном из "живых" снимков Galaxy S24 Ultra запечатлен рядом с Galaxy S23 Ultra. Общий дизайн моделей очень похож, но разработчики внесли несколько изменений. Одно из самых заметных — отверстие для нижнего динамика, а также сразу два отверстия для динамика и микрофона в верхней части устройства.

Дизайнеры сгладили нижнюю часть стилуса S Pen, из-за чего вытаскивать его, вероятно, станет менее удобно. Кнопки регулировки громкости выглядят немного больше, а рамка Galaxy S24 Ultra выглядит тоньше, поскольку Samsung сделала дисплей менее изогнутым. Многие источники пишут, что компания сделает для новой модели смартфона рамку из титана вместо алюминия, но по фотографиям этого установить невозможно — только взяв в руку.

Сравнение Galaxy S24 Ultra (черный) и Galaxy S23 Ultra Сравнение Galaxy S24 Ultra (черный) и Galaxy S23 Ultra Сравнение Galaxy S24 Ultra (черный) и Galaxy S23 Ultra

По информации Android Police, Galaxy S24 Ultra получит плоский дисплей с диагональю около 6,8 дюйма, разрешением 1440p и максимальной яркостью 2500 нит. Это огромный скачок по сравнению с панелью в 1750 нит. Если объединить эту деталь со слухами о плоском экране и более легкой титановой рамкой, то получается довольно большой качественный прирост по сравнению с моделью Galaxy S23 Ultra 2023 года. Титан сделает флагман Samsung 2024 легче предшественника, весящего 234 грамма, однако в "младших" моделях линейки (S24 и S24+) будет использоваться алюминий, как и прежде.

Galaxy S24 Ultra получит плоский дисплей с диагональю около 6,8 дюйма

Модель Galaxy S24+ получит экран с диагональю 6,7 дюйма и разрешением QHD, поэтому плотность пикселей у нее будет даже выше, чем у S24 Ultra.

Смартфоны Samsung Galaxy S24 получат новый процессор Snapdragon 8 Gen 3

Характеристики Samsung Galaxy S24

Вероятно, смартфоны Samsung Galaxy S24 получат новый процессор Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm. В 2022 году компании объединились для создания специального варианта Snapdragon 8 Gen 2 для Galaxy S23, и на этом их сотрудничество вряд ли закончилось. Однако поговаривают, что со Snapdragon 8 Gen 3 будут поставляться только смартфоны версии Ultra, а остальные оснастят новым фирменным чипом Exynos 2400.

Аналитики прогнозируют выпуск версий с 8 и 12 ГБ оперативной памяти и до 2 ТБ встроенной у версии Ultra. Смартфоны могут получить поддержку сверхширокополосной связи и быструю зарядку мощностью до 45 Вт.

Ходят слухи, что Samsung планирует встроить в свои новые смартфоны инструменты на базе искусственного интеллекта. Генеративный ИИ сейчас в моде, поэтому компания может вступить в конкуренцию с Google. Одной из таких функций станет AI Live Translate Call, которая может переводить текста и аудио с разных языков в то самое время, когда человек разговариваете по телефону.

Камеры Samsung Galaxy S24

Galaxy S23 Ultra обладает большой основной камерой на 200 МП, однако его наследник может получить еще больше возможностей для съемки. Производители в Европе и Китае один за другим переходят на 1-дюймовые сенсоры, поэтому не удивительно, что такой крупный игрок, как Samsung последует их примеру.

Тем не менее некоторые источники предполагают небольшое улучшение по сравнению с прошлогодним сенсором. Вполне вероятно, Galaxy S24 получит такой же объектив с разрешением 200 МП и просто оптимизирует его работу. Согласно утечкам, новый датчик назвали HP2SX, тогда как в S23 Ultra установлен ISOCELL HP2 с похожим названием. Вероятно, он будет поддерживать технологию Zoom Anyplace, которую Samsung представила вместе с анонсом Snapdragon 8 Gen 3, чтобы улучшить отслеживание видео на ваших снимках.

Galaxy S24 Ultra может получить 50-мегапиксельный телеобъектив

Известный информатор Ice Universe в августе намекнул в соцсети Twitter (ныне X), что Galaxy S24 Ultra может получить 50-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным увеличением, заменив 10-мегапиксельный сенсор на актуальной модели. Позже он добавил, что размер датчика, скорее всего, составляет 1/2,52 дюйма при длине волны 0,7 мкм, что, может улучшить снимки при цифровом увеличении. В сентябре Ice Universe уточнил информацию, выделив два объектива: 10-мегапиксельную оптическую камеру c 3-кратным увеличением и 50-мегапиксельную перископическую линзу с 5-кратным увеличением, по сравнению с 10-кратным датчиком на Galaxy S23 Ultra.

Телевизоры LG — инновации уже на пороге

Продукция 2024 года от LG обещают произвести хорошее впечатление. Хотя модели до сих пор не анонсированы, Ассоциация потребительских технологий (CTA) уже вручила компании 15 различных наград за инновации в категории телевизоров, 12 из них касаются OLED-панелей, что указывает на значительные продвижения в этой сфере. Новые телевизоры покажут в январе на выставке CES 2024.

Tom's Guide ожидает, что LG выпустит OLED-телевизоры, которые пойдут по стомап LG C3 и LG G3 OLED. Эти две модели издание признало лучшими в 2023 году и предполагает, что LG C4 OLED TV и LG G4 OLED TV (официальные названия пока не определены) станут одними из самых ожидаемых телевизоров следующего года.

Вполне возможно также, что LG в 2024 году также обновит LG M3 — беспроводной OLED-телевизор, в котором элементы управления перенесены на ресивер для более минималистичного вида. Модель может открыть новую эпоху в развитии телевизоров, но ограниченные размеры и дороговизна пока мешают ее широкому распространению.

Технология беспроводного TV достойна награды за инновации, но есть и другие особенности, которые LG могла бы улучшить в своих OLED-телевизорах, например, качество дисплея, звука или интерфейса. Подробности о новіх телевизорах LG и функциях, удостоенных наград на CES 2024, объявят ​​7 января.

Новые телевизоры покажут в январе на выставке CES 2024

Тем временем, информация об LG C4 OLED TV и LG G4 OLED появились в базе данных AMD FreeSync Premium, а сертификаты им выдале еще осенью. Телевизоры представлены в трех размерах: 48 дюймов, 55 дюймов и 77 дюймов, хотя при запуске, вероятно, будет более широкий выбор опций, пишет сайт Notebookcheck.

Согласно утечке, C4 и G4 будут поддерживать переменную частоту обновления (VRR) от 40 до 144 Гц через HDMI. Это значительная прибавка по сравнению со старыми OLED-телевизорами LG, у которых максимальная частота составляла 120 Гц. Новинки также должны поддерживать HDR, FreeSync Premium и функцию компенсации низкой частоты кадров (LFC). Предполагается, что G4 получит OLED-панель MLA, увеличивающую яркость телевизора.

Утечка в Южной Корее показала дизайн будущего телевизора LG C4 Фото: Safety Korea

WhatHiFi приводит слухи о том, что С4 оснастят новым процессором Alpha 10 с более мощным блоком нейронной обработки (NPU) для улучшения масштабирования и снижения "шума" при передаче картинки. Обозреватели также надеются, что LG в новой модели улучшит звук, установит хорошую жидкостную систему охлаждения, обновит дизайн и добавит функции, которые будут выгодно отличать ее от С3.

Король ноутбуков — Dell XPS 16

Издание Windows Report со ссылкой на "надежный источник" сообщает, что американская компания Dell планирует представить на выставке CES 2024 новые ноутбуки XPS 13, XPS 14 и XPS 16 из популярного семейства, которое славится тонким дизайном и мощным "железом".

Рендери ноутбука Dell XPS 16 2024 года Фото: Windows report

Новый XPS 16 будет самым производительным представителем новой линейки. Стоит отметить, что "16" — это не порядковый номер поколения, как в случае с iPhone 16, а диагональ экрана, поэтому не перепутайте модель 2024 года с предыдущими.

Как уверяет информатор, XPS 16 объединит культовый дизайн Dell с новым процессором Intel Meteor Lake Core Ultra и видеокартой из серии NVIDIA GeForce RTX 40. Несмотря на довольно большой дисплей, модель предназначен для профессионалов, которым нужна портативный и при этом весьма мощный ноутбук, способный заменить настольный компьютер. Он также хорошо подходит для игр, долго не перегреваясь благодаря своим размерам и системе охлаждения.

Рендери ноутбука Dell XPS 16 2024 года Фото: Windows report

Apple Watch X — юбилейный переполох

По информации агентства Bloomberg, Apple планирует выпустить модель смарт-часов Watch X в честь 10-летнего юбилея устройства, и это обещает стать самым масштабным обновлением за последние годы. Первый часы компания представлиа в 2014 году и выпустила на рынок в 2015, поэтому юбилейная модель должна появиться в 2024 либо в 2025 году.

Для Apple Watch X дизайнеры работают над более тонким корпусом и новым способом крепления ремешков. Начиная с оригинальных Apple Watch, ремешки сдвигались по бокам корпуса и крепились с помощью запирающего механизма. Если сохранить крепления, то ремешки будут совместимы со старыми и новыми моделями часов.

Cмарт-часы Apple Watch Ultra 2 Фото: Apple

Но разработчики из Apple назвали один значительный недостаток — механизм занимает много места, которое могла бы занять батарея побольше или другие детали. Поэтому инженеры рассматривают новую систему крепления ремешка с помощью магнитов, но пока неизвестно, будет ли она готова к применению в Watch X.

Изменения должны коснуться и экрана. Вероятно, Watch X получат панель microLED, которая превосходит по цвету и четкости нынешние OLED-экраны, а также технологию мониторинга артериального давления.

Bloomberg также выяснил, что Apple Inc. работает над новой службой по вопросам здоровья под кодовым названием Quatz и технологией отслеживания эмоций. Они планируют использовать искусственный интеллект и данные Apple Watch для создания рекомендация и программ обучения для конкретного пользователя. Возможно, функция впервые пояится именно в юбилейных часах.