В 2023-м хакеры украли из РФ еще больше данных, чем в прошлом году: кто пострадал сильнее

В результате утечек в Сети оказались около 310 млн баз данных, и 71% "слитой" информации о россиянах разместили в открытом доступе.

Российская компания "Лаборатория Касперского" в своем новом отчете, посвященном значительным утечкам информации за 2023 год, сообщила, что количество похищенных данных выросло на 33%, передает Servernews.

В отчете сказано, что самих атак было меньше, чем в 2022 году, однако объем похищенной информации увеличился. Так, в прошлом году компания насчитала 141 случай утечки данных, принадлежащих пользователям из РФ. Объем похищенной тогда информации исчислялся 230 млн наборов данных. При этом, 33 млн записей содержали пароли от самых разных сервисов, которыми пользуются граждане государства-агрессора.

В текущем году утечек было 133, однако объем украденной юзерской информации составил до 310 млн наборов, что на 33% больше, чем в 2022 году. Записей, содержавших пароли, насчитали 47 млн.

В документе отмечается, что и в прошлом, и в этом году от хакерских атак больше всего пострадали владельцы малого и среднего бизнеса. Но и крупный бизнес тоже был активно атакован — данных хакеры заполучили в 1,5 раза больше, чем в 2022-м. Под ударом оказались, в первую очередь, финансовые приложения и IT-компании, ретейлеры, компании, работающие в сфере образования, хедхантеры, онлайн-сервисы. Хакеры чаще всего взламывали сервисы, работающие в финансовой сфере, и разработчиков, похищая данные о пользователях А вот данные сотрудников тех или иных компаний, их интересовали меньше.

Согласно исследованию, 71% скомпрометированных данных уже находятся в открытом доступе, причем 55% баз с похищенной информацией сливались в течение месяца после взлома российских компаний. Наибольшее количество "сливов" организовывали через российский мессенджер Telegram. Также базы выгружали в Даркнет и на специализированные форумы.

Ранее мы писали о том, что хакеры взломали ведущие компании из Франции, Норвегии, Германии, Нидерландов, Канады и США, и нанесли ущерб на 3 млрд грн, но были пойманы.