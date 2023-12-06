Хакеры украли базу ДНК и продают данные миллионов человек: кто стал жертвой

За символическую плату злоумышленники готовы поделиться персональными данными людей, входящих в список "самых богатых людей, живущих в США и Западной Европе".

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Компания по генетическому тестированию 23andMe из США подтвердила, что неизвестные лица получили доступ к генетическим данным семи миллионов пользователей. Об этом сообщает издание The Guardian.

По данным источника, около семи миллионам людей пришлось столкнуться с последствиями взлома системы безопасности, в результате которого данные о ДНК пользователей оказались в руках хакеров. Данные еще 1,4 миллиона человек были сломаны через дополнительные профили генеалогического дерева, содержащих разнообразную информацию о пользователях — имена, отметки о родстве, год рождения, местоположение, о котором сообщают сами пользователи, и другие данные.

"Нам сообщили, что определенная информация профиля клиентов была собрана через доступ к отдельным аккаунтам 23andMe.com", — говорится в заявлении компании.

По данным источника, хакеры приступили к торговле профилями и раскрыли информацию о пользователях компании, в которой хранились записи. Хакеры заявили, что сюда вошли люди из Великобритании, входящие в этот список "самых богатых людей, живущих в США и Западной Европе".

Компания заявила, что "сделала шаги" для защиты данных своих клиентов. В частности, обратилась с просьбой к активным пользователям сменить свои пароли и применила метод двухэтапной проверки.

При этом уточняется, что доступ к аккаунтам хакерам удалось получить в тех случаях, когда имена пользователей и пароли на 23andMe совпадали установленными на других сайтах, которые ранее были сломаны.

Как пишет Wired, компания заявила, что, скорее всего, хакерам удалось взломать систему благодаря повторному использованию клиентами паролей, которые уже фигурировали в других утечках данных, что позволило использовать хакерский метод, известный как "подброс учетных данных".

Напомним, что российские и китайские злоумышленники создали программное обеспечение, которое проникло на компьютеры одного из сверхопасных атомных комплексов Великобритании Селлафилд (Sellafield). Событие произошло восемь лет назад, причем персонал некоторое время скрывал чрезвычайное происшествие.

В конце октября мы писали о том, что хакеры взламывают людей через рекламу в Google. Подлинные с виду сайты оказываются фейками, распространяющими "вирусы" и программы-вымогатели. Жертвами новой схемы могут стать и украинцы, говорят в компании Elit-Web.