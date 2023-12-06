Хакери вкрали базу ДНК і продають дані мільйонів людей: хто став жертвою

За символічну плату зловмисники готові поділитися персональними даними людей, що входять до списку "найбагатших людей, які живуть у США і Західній Європі".

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Компанія з генетичного тестування 23andMe зі США підтвердила, що невідомі особи отримали доступ до генетичних даних семи мільйонів користувачів. Про це повідомляє видання The Guardian.

За даними джерела, близько семи мільйонам людей довелося зіткнутися з наслідками злому системи безпеки, внаслідок якого дані про ДНК користувачів опинилися в руках хакерів. Дані ще 1,4 мільйона осіб було зламано через додаткові профілі генеалогічного дерева, які містять різноманітну інформацію про користувачів — імена, позначки про спорідненість, рік народження, місце розташування, про яке повідомляють самі користувачі, та інші дані.

"Нам повідомили, що певна інформація профілю клієнтів була зібрана через доступ до окремих акаунтів 23andMe.com", — йдеться в заяві компанії.

За даними джерела, хакери розпочали торгівлю профілями і розкрили інформацію про користувачів компанії, в якій зберігалися записи. Хакери заявили, що сюди увійшли люди з Великої Британії, які входять до цього списку "найбагатших людей, що живуть у США і Західній Європі".

Компанія заявила, що "зробила кроки" для захисту даних своїх клієнтів. Зокрема, звернулася з проханням до активних користувачів змінити свої паролі та застосувала метод двоетапної перевірки.

Водночас уточнюється, що доступ до акаунтів хакерам вдалося отримати в тих випадках, коли імена користувачів і паролі на 23andMe збігалися з встановленими на інших сайтах, які раніше були зламані.

Як пише Wired, компанія заявила, що, найімовірніше, хакерам вдалося зламати систему завдяки повторному використанню клієнтами паролів, які вже фігурували в інших витоках даних, що дало змогу використовувати хакерський метод, відомий як "підкидання облікових даних".

Нагадаємо, що російські та китайські зловмисники створили програмне забезпечення, яке проникло на комп'ютери одного з наднебезпечних атомних комплексів Великої Британії Селлафілд (Sellafield). Подія сталася вісім років тому, причому персонал деякий час приховував надзвичайну подію.

Наприкінці жовтня ми писали про те, що хакери зламують людей через рекламу в Google. Справжні на вигляд сайти виявляються фейками, що поширюють "віруси" і програми-вимагачі. Жертвами нової схеми можуть стати й українці, кажуть у компанії Elit-Web.