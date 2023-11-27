"Суцільний крінж": хакери проникли в департамент Конашенкова в Міноборони РФ (фото)

Експерти InformNapalm заявили, що у пропагандистському департаменті Міноборони РФ панує "крінж". Крім того, там планують та втілюють у життя спецоперації проти деяких військкорів.

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Українські хакери дістали внутрішню документацію Департаменту інформації та масових комунікацій Міністерства оборони РФ. Серед документів побачили архів щоденних "звітів" речника російського оборонного відомства Ігоря Конашенкова. Також дослідили дані, які збираються та аналізуються в інформаційній системі моніторингу ЗМІ "Катюша". Про деталі зламу Міноборони РФ ідеться у матеріалі міжнародної аналітичної спільноти InformNapalm.

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У матеріалі вказано, що у Департамент комунікацій Міноборони РФ проникли хакери з групи "Кібер Спротив". Хакери вивчили документацію, яка має відношення до Ігоря Конашенкова. Зокрема, ознайомились з його "звітами" перших тижнів війни за березень 2022 року. У звіті вказано, що протягом місяця ЗС РФ начебто знешкодили півтори тисячі українських танків і ще більше тисячі одиниць "спеціальної військової техніки".

Хакери з'ясували, що працівники департаменту щодня моніторять ЗМІ — західні та російські. На основі моніторингу складають спеціальні щоденні звіти, які потрапляють на стіл Конашенкову.

Дослідники також побачили, що в департаменті роблять детальну розшифровку пропагандистських репортажів росЗМІ. Після цього спеціальна людина — полковник Кочетков — пише підсумковий тижневий звіт про відображення Міноборони РФ у медіа. На основі цього звіту складають плану матеріалів на наступний тиждень з чітко вказаними меседжами, які там повинні бути.

Автори InformNapalm вказали, що здивовані вмістом звітів: "Ми не знаємо, хто це вичитує, бо це суцільний крінж".

Війна РФ — деталі роботи системи "Катюша"

Вдалось ознайомитись з роботою спеціальної інформаційної системи "Катюша", призначеній для моніторингу медіа — друкованих та електронних, дописів у соцмережах та у Telegram. Там є російські та західні ЗМІ, також зрідка з'являються українські. Статті "маркуються" залежно від того, як оцінюють діяльність РФ — "позитивно", "негативно", "нейтрально".

Інформаційно-аналітична система онлайн моніторингу ЗМІ "Катюша"

Розслідувачі проаналізували роботу системи, за яку Кремль у 2021 році заплатив 320 млн руб. Зауважили, що на основі звітів, які формуються в системі, російська влада бачить потрібну їй картину реальності. Крім того, намагаються вплинути на медіапростір, наприклад, в Тelegram, щоб зачистити його від критично налаштованих військкорів.

Аналітики, для прикладу, дослідили по датах повідомлення щодо "перегрупування угрупування "Днєпр", яке поширились у росЗМІ на початку листопада. Автори InformNapalm дійшли висновку, що це була інформаційна спецоперація, спрямована не так на Україну, як на російські пабліки в Telegram, які критикують російську політику.

Зазначимо, 13-14 листопада у соцмережах поширили повідомлення щодо дій підрозділів ЗС РФ на лівобережжі Херсонщини. В повідомлень випливало, що російські війська начебто відступають ближче до Криму. Пізніше заяву спростували, однак спецслужби України вказали, що то була спецоперація, спрямована проти ЗСУ. На думку українських фахівців, росіяни намагались зірвати плани Сил оборони, які закріплювались на плацдармі біля Кринок, Піщанівки та Олешок.

Нагадуємо, 22 листопада росЗМІ показали репортаж з клубу на Донеччині, в який під час нагородження морпіхів ЗС РФ начебто прилетіли ракети HIMARS. 26 листопада росіянам показали наслідки негоди в Криму та на Камчатці: зокрема, поскаржились на відключення світла на окупованому півострові і на залиту водою злітну смугу в далекосхідному аеропорту.