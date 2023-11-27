"Сплошной кринж": хакеры проникли в департамент Конашенкова в Минобороны РФ (фото)

Эксперты InformNapalm заявили, что в пропагандистском департаменте Минобороны РФ царит "кринж". Кроме того, там планируют и воплощают в жизнь спецоперации против некоторых военкоров.

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Украинские хакеры получили внутреннюю документацию Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ. Среди документов увидели архив ежедневных "отчетов" спикера российского оборонного ведомства Игоря Конашенкова. Также исследовали данные, которые собираются и анализируются в информационной системе мониторинга СМИ "Катюша". О деталях взлома Минобороны РФ говорится в материале международного аналитического сообщества InformNapalm.

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В материале указано, что в Департамент коммуникаций Минобороны РФ проникли хакеры из группы "Кибер Сопротивление". Хакеры изучили документацию, которая имеет отношение к Игорю Конашенкову. В частности, ознакомились с его "отчетами" первых недель войны за март 2022 года. В отчете указано, что в течение месяца ВС РФ якобы обезвредили полторы тысячи украинских танков и еще более тысячи единиц "специальной военной техники".

Хакеры выяснили, что работники департамента ежедневно мониторят СМИ — западные и российские. На основе мониторинга составляют специальные ежедневные отчеты, которые попадают на стол Конашенкову.

Исследователи также увидели, что в департаменте делают детальную расшифровку пропагандистских репортажей росСМИ. После этого специальный человек — полковник Кочетков — пишет итоговый недельный отчет об отражении Минобороны РФ в медиа. На основе этого отчета составляют план материалов на следующую неделю с четко указанными месседжами, которые там должны быть.

Авторы InformNapalm указали, что удивлены содержанием отчетов: "Мы не знаем, кто это вычитывает, потому что это сплошной кринж".

Война РФ — детали работы системы "Катюша"

Удалось ознакомиться с работой специальной информационной системы "Катюша", предназначенной для мониторинга медиа — печатных и электронных, сообщений в соцсетях и в Telegram. Там есть российские и западные СМИ, также изредка появляются украинские. Статьи "маркируются" в зависимости от того, как оценивают деятельность РФ — "положительно", "отрицательно", "нейтрально".

Информационно-аналитическая система онлайн мониторинга СМИ "Катюша"

Расследователи проанализировали работу системы, за которую Кремль в 2021 году заплатил 320 млн руб. Заметили, что на основе отчетов, которые формируются в системе, российские власти видят нужную ей картину реальности. Кроме того, пытаются повлиять на медиапространство, например, в Тelegram, чтобы зачистить его от критически настроенных военкоров.

Аналитики, например, исследовали по датам сообщения о "перегруппировке группировки "Днепр", которые распространились в росСМИ в начале ноября. Авторы InformNapalm пришли к выводу, что это была информационная спецоперация, направленная не столько на Украину, сколько на российские паблики в Telegram, которые критикуют российскую политику.

Отметим, 13-14 ноября в соцсетях распространили сообщения о действиях подразделений ВС РФ на левобережье Херсонщины. Из сообщений следовало, что российские войска якобы отступают ближе к Крыму. Позже заявление опровергли, однако спецслужбы Украины указали, что это была спецоперация, направленная против ВСУ. По мнению украинских специалистов, россияне пытались сорвать планы Сил обороны, которые закреплялись на плацдарме у Крынок, Песчановки и Олешек.

Напоминаем, 22 ноября росСМИ показали репортаж из клуба в Донецкой области, в который во время награждения морпехов ВС РФ якобы прилетели ракеты HIMARS. 26 ноября россиянам показали последствия непогоды в Крыму и на Камчатке: в частности, пожаловались на отключение света на оккупированном полуострове и на залитую водой взлетную полосу в дальневосточном аэропорту.