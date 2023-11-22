Аккуратная круглая воронка: росСМИ показали последствия удара HIMARS по морпехам ВС РФ (видео)

Ракета, пролетев 60 км от линии фронта, уничтожила концертную сцену и гримерку, рассказали росСМИ. На видео с места событий под Старобешево видны груды кирпичей возле клуба и бюст Ленина во дворе.

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В селе Кумачово Старобешевского района Донецкой области произошел инцидент в местном клубе, где для морпехов 810 бригады выступала артистка из Москвы Полина Меньших. В результате прилета ракеты полностью разрушена сцена клуба и прилегающие помещения. На земле рядом — воронка от удара снаряда. Детали разрушений показали в Telegram-канале "РИА Новости".

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Российский журналист посетил украинское село Кумачово и побывал возле местного клуба, на котором висит вывеска о создании в этом месте "Кумачевского сельского Дома культуры ДНР". На видео, снятом на месте попадания, видно разрушения в районе сцены — нет части крыши и одной стены. Оставшиеся стены побиты обломками. Сверху свисают остатки металлических конструкций.

"Зрительный зал практически не поврежден, а вот крыша над сценой разрушена, стены посечены большим количеством осколков", — написали в росСМИ.

В кадр попадает воронка от удара ракеты где-то возле внешней стены. Ориентировочный диаметр — около полутора метров, глубина — до метра. Круглая воронка засыпана обломками кирпича.

Примечательно то, что во дворе клуба стоит бюст Ленина, окрашенный красной краской — памятник коммунистическому деятелю. Бюст Ленина от удара HIMARS совсем не пострадал.

Удар возмездия на Донбассе — детали

Отметим, об ударе возмездия впервые сообщил командир роты БПЛА Роберт Бровди с позывным "Мадяр". Украинский военный указал, что бойцы ударили по собранию солдат ВС РФ, которые отмечали российский День ракетных войск. Отметил, что это — месть за павших от обстрела бойцов 128 бригады, погибших 5 ноября на Запорожском отрезке фронта.

Первыми удар подтвердили российские военные. Они рассказали, что в клубе в 60 км от фронта на Донбассе находились морпехи 810 бригады. Перед ними выступали московские артисты, в частности — Полина Меньших, которая погибла в гримерке за сценой.

Отметим, следователи ГБР открыли уголовное производство по факту событий, в результате которых погибли бойцы 128 бригады ВСУ. Рассматривают несколько версий. Среди них — покушение россиян на командира бригады.

Напоминаем, глава военной городской администрации Виталий Барабаш рассказал о ситуации под Авдеевкой, где бойцы ВСУ продолжают отражать штурмы ВС РФ. Тем временем командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский сообщил о росте количества КАБов, которыми враг бьет по украинским позициям.