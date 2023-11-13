Очередная спецоперация: ВС РФ не отходят из Херсонской области, — Центр нацсопротивления

По данным ведомства, Кремль начал информационную кампанию против Сил обороны Украины. Местные жители не видят, чтобы российские войска бежали с Херсонщины.

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Подразделения ВС РФ и дальше остаются на боевых позициях на левом берегу Днепра. Сообщение в росСМИ о якобы "отступлении" — это информационная кампания, направленная на Силы обороны Украины. О ситуации, которая сложилась из-за публикации о "перегруппировке" российских войск, написали на портале Центра национального сопротивления.

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Указывается, что на сегодня не зафиксирован отвод войск России с левобережья Херсонщины. Об этом свидетельствует информация, полученная от украинских граждан с временно оккупированных территорий, говорится в сообщении Центра.

Сообщения в росСМИ о "перегруппировке" подразделений группы "Днепр" ВС РФ и ее отступление является "пропагандистской кампанией", направленной на Силы обороны, уверены на портале. Резюмируют, что "сейчас происходит информационная операция против Украины".

Война в Украине — ситуация на Херсонщине

Отметим, днем 13 ноября росСМИ "РИА Новости", а также "ТАСС", сообщили об отступлении частей ВС РФ с левого берега Днепра. Впрочем, через несколько минут это сообщение опровергли, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ничего об этом не знает.

Между тем аналитики Института изучения войны в конце октября подтвердили, что бойцам Сил обороны Украины удалось расширить плацдарм на левобережье до села Крынки в десятке километров к юго-западу от Новой Каховки. После этого необходимо расширить контроль над местностью, чтобы бойцы смогли переправить бронированную технику, пояснили эксперты.

В то же время в отчетах Генштаба ВСУ совсем не упоминается левобережный плацдарм. Зато регулярно пишут о продолжении контрбатарейной борьбы, которую ведут Силы обороны. При этом эксперты DeepState рассказывают о боях под Крынками: ВС РФ пытаются давить на украинских воинов, которые закрепились в лесополосах.

Напоминаем, 11 ноября ВС РФ в очередной раз обстреляли правый берег Днепра, рассказал Фокус. Российский снаряд попал в дом депутата областного совета Игоря Йосипенко. Тогда же враг разрушил херсонскую библиотеку, сообщили местные жители. В этот же день россияне обстреляли Киев: ударили баллистической ракетой "Искандер-М". Жители столицы слышали два громких взрыва, а Воздушные силы ВСУ подтвердили срабатывание сил ПВО.