Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Діджитал Російсько-українська війна

"Відправимо до кінця року": у РФ створюють свої морські дрони-камікадзе для війни в Україні

Візир 700, морський дрон
Фото: Скриншот | Безпілотний катер "Визир 700", представлений холдингом KMZ у Росії

За словами розробників, російські військові зможуть використовувати безпілотні катери, щоб завдававати ударів, навантаживши 600 кілограмами тротилу.

Related video

Військово-промисловий холдинг KMZ обіцяє до кінця 2023 року поставити армії Росії перші морські безпілотники. Про це керуючий директор Михайло Даниленко заявив в інтерв'ю агентству "РИА Новости".

За його словами, холдинг отримав від Міноборони РФ замовлення на першу дослідну партію з 10 нових дронів. Це будуть плоскі безпілотні катери з низькою посадкою для малопомітності на воді. Вони зможуть долати відстань до 200 км, розвиваючи швидкість до 80 км/год.

Безпілотники розраховані на корисне навантаження близько 600 кг, у них можна розмістити засоби для ведення розвідки, спеціальні вантажі та вибухівку (тротил) — завдяки цьому дрони зможуть атакувати цілі в режимі "камікадзе", вибухаючи при зіткненні. Крім того, їх пропонують використовувати як майданчик для запуску або приземлення безпілотних літальних апаратів, а також як засіб радіоелектронної боротьби з ними.

Михайло Даниленко запевняє, що KMZ уже розпочав створення нових безпілотників і навіть зібрав перші "водометні рушії". Незабаром апарати планують випробувати в зоні бойових дій на території України, і якщо тести пройдуть успішно — почати серійне виробництво.

Можливо, в основу нових морських дронів лягли напрацювання за проєктом робототехнічного комплексу із середнім робочим безпілотним катером "Візир-700", який KMZ представив у жовтні 2023 року. Згідно з офіційним сайтом холдингу, саме судно має довжину 6,7 м і запас ходу до 30 годин, а сам комплекс призначено для проведення гідрографічних робіт, хоча на виставках холдинг показав зразок із бойовим модулем, встановленим на носі апарата.

Візир 700 Fullscreen
KMZ уже розробив безпілотний катер "Візир 700"
Фото: Скриншот

Безпілотник оснащений гідролокатором і профілографом із датчиком швидкості течії, а також інтелектуальними технологіями технічного зору, щоб визначати типи об'єктів і обходити перешкоди. Крім того, інженери передбачили систему мультиагентної взаємодії, яка дасть змогу кільком дронам діяти групою. Інтерфейс користувача дає змогу задавати маршрути, отримувати дані телеметрії, візуалізувати в реальному часі дані з корисного навантаження і будувати цифрові карти глибин, отримувати дані про розбіжність із перешкодами. Комплекс можна оперативно розгорнути з берега для робіт у прибережних районах і використовувати в далекій морській зоні з судна-носія.

До холдингу KMZ входить Кінгісеппський машинобудівний завод у Санкт-Петербурзі та сім виробничих майданчиків, створених на його базі. Підприємства створюють різні катери, а також дизельні генератори для військових спецмашин, кухонь, медцентрів і польових систем, а також трали для розмінування, деталі для двигунів, охолоджувачі для бойових кораблів ВМФ РФ.

"Ми маємо сьогодні втричі збільшені замовлення, це раз. І в рази скорочені терміни ремонту: якщо раніше це було 90 днів, то сьогодні це 30 днів. Сьогодні їх багато, на наступний рік їх буде ще більше", — похвалився Михайло Даниленко.

У липні з'явилася інформація, що в Росії створюють морські дрони-камікадзе з 200 кг вибухівки. У мережі з'явилися фотографії апарату з дерев'яним корпусом, з неї не можна сказати, де буде розміщуватися двигун та інше обладнання.

22 листопада повідомляли, що в Криму знайшли український морський дрон Magura v5. Апарат опинився на березі моря неушкодженим.