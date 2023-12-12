Хакеры устроили DDos-атаку на Monobank: Гороховский раскрыл детали и последствия

По словам Олега Гороховского, с нагрузками не справляется и виртуальная SiM-карта, предоставляемая Monobank — eSIM.

Мобильный банковский сервис Monobank подвергся хакерской атаке типа DDos. Об этом в своем Телеграм-канале написал соучредитель банка Олег Гороховский.

"Массированная DDoS-атака на Моно. Объект атаки: точки входа на Amazon (банки, сайт). Все под контролем", — говорится в сообщении банкира. В 13:46 Олег Гороховский заявил, что киберспециалисты успешно отбили атаку.

Отметим, что в приложении Monobank доступна eSIM — виртуальная SIM-карта, взамен или в дополнение к вашей текущей SIM-карте. Данная услуга предоставляется оператором lifecell. С помощью eSIM можно пользоваться сразу двумя номерами физической и виртуальной SIM-карт. Однако из другого сообщения Гороховского следует, что данный сервис тоже недоступен, так как слишком много людей захотели им воспользоваться.

DDoS-атака (тип атаки "отказ в обслуживании", — ред.) совершается с целью сделать невозможным доступ потребителей к тому или иному сервису. Хакеры делают так, что на страницу сайта или к приложению идет огромное количество обращений, таким образом, если бы миллионы людей вдруг решили одновременно посетить какой-то ресурс. В результате, сервер не может обработать огромное количество обращений к странице и сайт/приложение просто "виснет".

Ранее мы сообщали о том, что "Киевстар" намерен выплатить компенсации своим клиентам, которые оставались без связи и интернета 12 декабря, в день, когда была совершена хакерская атака на сети оператора.