Уничтожена вся база данных и резервные копии: ГУР взломало Федеральную налоговую службу РФ

Фактически речь идет о полном уничтожении инфраструктуры одного из основных государственных органов России и многочисленных сопутствующих данных налоговой за большой промежуток времени, говорят в разведке.

Киберспециалисты ГУР Минобороны осуществили спецоперацию на территории РФ и взломали Федеральную налоговую службу страны-агрессора. Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

Во время спецоперации военным разведчикам удалось проникнуть в один из хорошо защищенных ключевых центральных серверов Федеральной налоговой службы (ФНС РФ), а далее — в более 2300 ее региональных серверов по всей России, а также на территории временно оккупированного Крыма.

В результате атаки все серверы получили вредоносное программное обеспечение.

Также киберспециалисты атаковали и российскую ИТ-компанию Office.ed-it.ru, которая обслуживала ФНС РФ.

"В результате двух кибератак полностью ликвидированы конфигурационные файлы, которые годами обеспечивали функционирование разветвленной налоговой системы РФ — уничтожена вся база данных и ее резервные копии (backup). Связь между центральным офисом в Москве и 2300 российскими территориальными управлениями — парализована, как и между ФНС РФ так и Office.ed-it.ru, которая была для налоговой дата-центром (банком данных)", — сообщили в разведке.

Отмечается, что в результате кибератаки была полностью уничтожена инфраструктура одного из основных государственных органов России и многочисленных сопутствующих данных налоговой за большой временной период. Данные налоговой в РФ пытаются восстановить уже 4-й день, а по оценкам экспертов, паралич в работе ФНС РФ продлится минимум месяц. Полностью реанимировать систему россияне не смогут, уверяют в разведке.

Интернет-трафик налоговых данных в масштабах всей России оказался в руках военной разведки Украины.

Напомним, что 12 декабря произошел сбой в работе мобильного оператора Kyivstar. Причиной масштабного сбоя стала атака хакеров на ядро сети.