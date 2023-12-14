Только "избранный контент": ChatGPT может ограничить выдачу информации, — Atlantic

Партнерство OpenAI с рядом крупных медиа может привести к дезинформации пользователей или вовсе превратиться в инструмент пропаганды.

Компания OpenAI, создатель чат-бота ChatGPT, объявила о партнерстве с медиаконгломератом Axel Springer, которое может ограничить доступ пользователей к достоверной информации. Об этом пишет американский журнал The Atlantic.

Axel Springer SE — это немецкая транснациональная компания, специализирующаяся на создании электронных и печатных средств массовой информации. Организованная как издательский дом Societas Europaea (SE), она является одним из крупнейших издателей мультимедийных новостных брендов в Европейском союзе, включая Bild, Die Welt, Fakt, Politico и Business Insider. В рамках соглашения ChatGPT сможет представлять своим пользователям "краткое содержание избранного глобального новостного контента", публикуемого СМИ из конгломерата Axel Springer.

Это партнерство может иметь как положительные, так и отрицательные последствия. По мнению издания, с одной стороны, партнерство может расширить доступ к информации. ChatGPT — это мощная информационная платформа, которая может предоставлять пользователям актуальную и точную информацию. Доступ к новостным материалам от Axel Springer сделает ChatGPT еще более ценным ресурсом для пользователей, которые хотят быть в курсе последних событий.

С другой стороны, партнерство может ограничить доступ к информации. ChatGPT может стать монополистом на рынке информационных чат-ботов. Если другие чат-боты не смогут получить доступ к новостным материалам от Axel Springer, они будут менее привлекательными для пользователей. Это может привести к тому, что пользователи будут получать информацию только от одного источника, что может ограничить их понимание мира.

Кроме того, партнерство может привести к снижению качества информации. ChatGPT может неверно интерпретировать новостные материалы от Axel Springer. Это может привести к распространению дезинформации и пропаганды.

В целом, партнерство между OpenAI и Axel Springer является неоднозначным событием. Оно может иметь как положительные, так и отрицательные последствия для доступа к информации. Дальнейшее развитие событий покажет, как это партнерство повлияет на рынок информационных чат-ботов.

"Какими бы недостатками это ни сопровождалось сейчас, возможно, в конечном итоге эта трансформация будет воспринята как расширение человеческого потенциала. Есть убедительные аргументы в пользу того, что генеративный ИИ вдохновляет на творчество и способствует хорошей работе, чего не скажешь о большинстве веб-сайтов. Как бы то ни было, это, безусловно, конец одной эпохи и начало другой — эпохи, которая будет определяться не паноптикумом наших цифровых творений, а текстовым полем чатбота и его курсором, мигающим и немигающим в ожидании вашей команды", — резюмирует издание.

Напомним, в конце ноября перед отставкой генерального директора OpenAI Сэма Альтмана несколько исследователей компании обратились к руководству и совету директоров с письмом, в котором рассказали о значительном прорыве в области искусственного интеллекта. Они подчеркнули, что данный прорыв может представлять угрозу для человечества.

Ранее, в сентябре, сообщалось, что OpenAI, компания, которая обогатила ChatGPT функцией управления голосом, разрешила системе "выходить" в сеть и предоставлять ссылки на ресурсы, откуда черпает информацию, что дает пользователям возможность проверить достоверность предоставленных данных чат-ботом.