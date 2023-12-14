В Японии создали робота с GPT-4: он способен учиться двигаться, как ребенок (видео)

Робот может принимать различные позы без предварительного программирования, но его движения ограничены верхней частью тела.

Команда исследователей из Токийского университета создала человекоподобного робота по имени Alter3, который может генерировать спонтанные движения с помощью языковой модели GPT-4. Информация об этом появилась на сайте американской компании Hugging Face, которая разрабатывает инструменты для создания приложений с использованием машинного обучения.

Появление Alter3 — это новое достижение в области искусственного интеллекта, так как ранее большие языковые модели не могли контролировать такие низкоуровневые функции, как движение робота. Команда разработала систему преобразования текста в движение, которая позволяет роботу расшифровывать выражение человеческих телодвижений и выполнять соответствующие действия.

Alter3 может принимать различные позы, включая позу для селфи, без предварительного программирования. Однако движения робота ограничены верхней частью тела, поскольку нижняя часть тела закреплена на подставке. Робот может генерировать последовательности действий со временем, обучаясь двигаться, подобно тому, как это делает малыш, когда переходит от шарканья к ползанию и ходьбе. Пользователи могут также корректировать позу робота и помогать ему понимать различия между разными движениями.

Кроме того Alter3 может имитировать различные движения, включая движения призраков, животных и выражения эмоций. Это важное достижение в гуманоидной робототехнике, которое может быть легко адаптировано к другим роботам с минимальными изменениями. Хотя Alter3 на данный момент занимается выполнением простых задач, роботы с такими способностями могут иметь потенциал для более сложных и полезных работ в будущем. Например, роботы могут использоваться в медицине, помогая пациентам в физической реабилитации или восстановлении после травмы.

Отметим, что команда, создавшая Alter3 и систему преобразования текста в движение, планирует сделать свои разработки доступными для использования в других гуманоидных роботах.

Это не первый случай, когда популярный чат-бот подключили к роботу. В июне писали, что Engineered Arts объединила ChatGPT и андроида Ameca. По мнению разработчиков, благодаря этому робот станет еще больше похож на человека и сможет вести "осознанную" беседу.

А в ноябре мы писали о том, что пользователь сети с ником MrRandom93 собрал робота и подключил к нейросети СhatGPT. Небольшой робот по имени Роб, мало напоминающий человека, состоит из микросхем, проводов, и миниатюрной колонки, закрепленной на "брюхе". За "спиной" устройства находится черное прямоугольное устройство, вероятно, повербанк, выступающий источником питания, или умная колонка.