30 банкротов в день: Китай катастрофически быстро теряет компании, делающие чипы

В 2023 году закрылись уже 10 900 китайских фирм, занимающихся микросхемами. Причинами называют санкции, сокращение инвестиций из США и ЕС, а также устаревание продукции.

В Китае закрылось множество компаний, которые так или иначе связаны с полупроводниками. Это с вязано с санкциями, введенными США против китайских производителей и разработчиков процессоров, передает Toms hardware.

Издание напоминает, что США впервые ввели санкции против технологического сектора Китая в 2019 году. Затем они были усилены в 2022 и 2023-м. Так, аналитическая компания TMTPost сообщила, что начиная с 2019 года в стране закрылись 22 тыс. компаний, которые были разработчиками, производителями, поставщиками в сфере полупроводников. А наибольшее количество закрытий приходится на 2023 год — 10 900 компаний. Сравните с прошлым годом: тогда закрылись 5746 компаний. В среднем, в 2023 году КНР каждый день теряет по 30 таких фирм.

Причиной закрытия является также банкротство. Многие производители не могут распродать те запасы продукции, которые накопились во время кризиса, связанного с коронавирусом. Более того, в конце 2022 года спрос на процессоры сильно просел (такая же тенденция наблюдалась и в начале 2023-го), поэтому на складах у компаний продуктов много, но в таком количестве они никому теперь не нужны, учитывая их моральное устаревание за это время.

Сократились и инвестиции из США и ЕС, который также поддерживает Штаты в их санкционно-технологической "войне" с Китаем. Это тоже негативно сказалось на инвестиционном климате и развитии полупроводниковых технологий в целом. Крупные компании, вроде YMTC и Huawei, выжили, а вот представители малого и среднего бизнеса очень пострадали. Правящая партия КНР пытается решить проблему за счет вложений, который делает Национальный инвестиционный фонд индустрии интегральных схем. К примеру, недавно Huali Microelectronics получила от фонда 1 млрд долларов инвестиций. Но это, скорее, — исключение, ведь всем помочь невозможно.

Ранее мы сообщали о том, что компании Huawei, несмотря на санкции США, удалось выпустить процессор по 5-нанометровому техпроцессу.