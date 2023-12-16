Самый "странный" ноутбук в мире получил процессор на 64 ядра и допотопный дизайн (фото)

Ноутбук от Zhanjiang Core Energy Technology может использоваться для гейминга или для обучения нейросети.

Китайская компания Zhanjiang Core Energy Technology недавно выпустила ноутбук под названием Yunguai REV-9, оснащенный мощным процессором AMD Epyc. Устройство отличает очень необычный дизайн, передает IT home.

Устройство оснащено 64-ядерным чипом Epyc производства компании AMD, графическим адаптером Nvidia RTX 4080 16G и раздельной жидкостной системой охлаждения. Такие характеристики, отмечает издание, "полностью соответствует требованиям для персональных компьютеров с искусственным интеллектом". Кроме того, Yunguai REV-9 имеет встроенный шелковый твитер (шелковый твитер — динамик для воспроизведения высоких частот, при изготовлении которого используется шелк, — ред.) и низкочастотный динамик мощностью 10 Вт, а также светодиодную подсветку по обе стороны экрана.

Ноутбук Yunguai REV-9 для игр и обучения ИИ Фото: PCOnline

Корпус ноутбука выглядит довольно громоздким и напоминает по дизайну самые первые модели ноутбуков. Однако производитель утверждает, что выполнен он из легкого алюминиевого сплава и имеет размеры 420х325х46 мм (включая источник питания). Диагональ экрана составляет 17,3 дюйма, разрешение 2,5K, частота 240 Гц, 100% расширенный цветовой охват sRGB. По желанию будущих клиентов, такой экран может быть заменен дисплеем 4K с частотой 120 Гц.

Как видно на фото, размещенных компанией Zhanjiang Core Energy Technology в интернет-магазине Taobao, где и стартовала краудфандинговая компания, ноутбук предназначен для игр, однако мощностей его процессора хватит и на обучение ИИ-приложения.

В компании заявляют, что модель будет официально презентована 19 декабря этого года. Видимо, в этот день будут раскрыты подробные характеристики устройства.

Ранее мы сообщали о том, что исследователи предложили "посолить" систему охлаждения ноутбуков, чтобы усилить их мощность на 32%. Такой метод охлаждения придумали ученые из Городского университета Гонконга.