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Самый "странный" ноутбук в мире получил процессор на 64 ядра и допотопный дизайн (фото)

Ирина Рефаги
Фото: PCOnline | Ноутбук Yunguai REV-9 получил желтый корпус и процессор на 64 ядра

Ноутбук от Zhanjiang Core Energy Technology может использоваться для гейминга или для обучения нейросети.

Китайская компания Zhanjiang Core Energy Technology недавно выпустила ноутбук под названием Yunguai REV-9, оснащенный мощным процессором AMD Epyc. Устройство отличает очень необычный дизайн, передает IT home.

Устройство оснащено 64-ядерным чипом Epyc производства компании AMD, графическим адаптером Nvidia RTX 4080 16G и раздельной жидкостной системой охлаждения. Такие характеристики, отмечает издание, "полностью соответствует требованиям для персональных компьютеров с искусственным интеллектом". Кроме того, Yunguai REV-9 имеет встроенный шелковый твитер (шелковый твитер — динамик для воспроизведения высоких частот, при изготовлении которого используется шелк, — ред.) и низкочастотный динамик мощностью 10 Вт, а также светодиодную подсветку по обе стороны экрана.

Ноутбук Yunguai REV-9 для игр и обучения ИИ
Фото: PCOnline

Корпус ноутбука выглядит довольно громоздким и напоминает по дизайну самые первые модели ноутбуков. Однако производитель утверждает, что выполнен он из легкого алюминиевого сплава и имеет размеры 420х325х46 мм (включая источник питания). Диагональ экрана составляет 17,3 дюйма, разрешение 2,5K, частота 240 Гц, 100% расширенный цветовой охват sRGB. По желанию будущих клиентов, такой экран может быть заменен дисплеем 4K с частотой 120 Гц.

Как видно на фото, размещенных компанией Zhanjiang Core Energy Technology в интернет-магазине Taobao, где и стартовала краудфандинговая компания, ноутбук предназначен для игр, однако мощностей его процессора хватит и на обучение ИИ-приложения.

В компании заявляют, что модель будет официально презентована 19 декабря этого года. Видимо, в этот день будут раскрыты подробные характеристики устройства.

Ранее мы сообщали о том, что исследователи предложили "посолить" систему охлаждения ноутбуков, чтобы усилить их мощность на 32%. Такой метод охлаждения придумали ученые из Городского университета Гонконга.