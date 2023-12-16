Дальность до 750 км: ВСУ получили дроны-камикадзе AQ 400 Scythe (фото)

В заявлении компании-производителя говорится, что запуск производства дронов-камикадзе на территории Украины знаменует собой значительный скачок в сфере стратегических военных возможностей ВСУ.

Украинские военные получили первую партию новых беспилотных летательных аппаратов AQ 400 Scythe. Об этом пишет издание Defence-blog

Американская компания-производитель Terminal Autonomy, которая выросла из стартапа One Way Aerospace, объявила об успешном завершении закупок для боевого развертывания их системы AQ 400 Scythe.

В официальном заявлении компания сообщила, что на данный момент производственная мощность составляет 100 единиц в месяц, что знаменует собой значительный скачок в сфере стратегических военных возможностей ВСУ. Компания также заявила об амбициозных планах по увеличению производства в пять раз.

БПЛА большой дальности AQ 400 Scythe — характеристики

AQ 400 Scythe представляет собой дрон-камикадзе большой дальности. В числе его технических характеристик:

дальность полета – до 750 км;

условия запуска – с коротких взлетно-посадочных полос или катапульт;

взлетная масса – 100 кг;

полезная нагрузка – до 32 кг (с возможностью увеличения до 70 кг за счет уменьшения дальности);

размах крыльев – 2,3 м;

крейсерская скорость – 144 км/ч.

Отличительные особенности:

быстрая сборка;

возможность массового производства;

экономическая эффективность.

Эти особенности делают AQ 400 Scythe ключевым активом в современной войне, обеспечивающим стратегические преимущества на поле боя, пишет издание.

Производство AQ 400 Scythe реализовано через сеть небольших предприятий и инжиниринговых фирм, специализирующихся на производстве аналогичных платформ. Хотя компания закупает некоторые комплектующие за пределами Украины, в первую очередь в Германии и Великобритании, приоритетом проекта является максимальная локализация производства в пределах Украины.

Оптимизированный производственный процесс БПЛА и ориентация на экономическую эффективность демонстрируют стремление Terminal Autonomy предоставлять передовые возможности, обеспечивая при этом стратегическое локализованное производство.

Украина получила дроны-камикадзе AQ 400 Scythe Фото: defence blog Украина получила дроны-камикадзе AQ 400 Scythe Фото: defence blog

Напомним, военный рассказал, когда дроны превзойдут артиллерию и "станут основным средством поражения". С каждым месяцем бойцы ВСУ все активнее используют отечественные FPV-дроны, а также западноевропейские беспилотники.

Ранее Фокус писал, что украинцы разработали гигантский БПЛА для стрельбы ракетами, и почему он еще не на фронте. "Джміль-90" поднимает вес около 90 кг и может стать для украинских военных универсальной платформой для борьбы с оккупантами, считают его создатели.