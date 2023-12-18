Особый "световой" чип улучшит мобильную связь и ускорит интернет: когда это случится

Фотонный процессор получил микроволновой фильтр, с помощью которого мобильные гаджеты смогут принимать сигналы на высоких частотах 6G и 7G.

Ученые из Института фотоники и оптических наук Сиднейского университета (Австралия) разработали новый фотонный полупроводниковый чип на основе света, который может подключаться к высоким частотам, что позволит использовать его для сверхбыстрой мобильной связи по стандартам 6G или даже 7G. Результаты исследования они опубликовали в журнале Nature.

Чип оснастили микроволновым фотонным фильтром, который поможет устройству подключаться к сигналам на определенных высоких частотах. Используя фотонные компоненты на традиционной печатной плате, ученые смогли увеличить полосу пропускания радиочастот, а также точность сигнала процессора на высоких частотах. Это очень важно, поскольку позволит ему получать более точную информацию.

Бен Эгглтон, проректор Сиднейского университета и руководитель исследования, отмечает, что СВЧ-фотонные фильтры играют решающую роль в современных коммуникационных и радиолокационных приложениях, предлагая гибкость для точной фильтрации различных частот, уменьшения электромагнитных помех и улучшения качества сигнала.

По данным Ассоциации глобальных систем мобильной связи (GSMA), протокол связи 6G должен работать на более высоких частотах в диапазоне от 7 до 15 ГГц. Именно здесь в игру вступает использование фотоники, поскольку она позволит мобильным устройствам работать в диапазонах миллиметровых волн выше 30 ГГц.

Новый прототип коммуникационной микросхемы сможет обеспечивать гораздо более широкую полосу пропускания радиочастот, а с помощью встроенного микроволнового фотонного фильтра чип будет устранять помехи в верхнем диапазоне, что важно, поскольку частоты в верхнем диапазоне распространяются только на короткие расстояния, но имеют большую емкость, которая обычно вызывает помехи.

Ученые полагают, что к тому времени, как запустят сети 6G и/или 7G, их фотонный процессор будет полностью готов к поступлению на рынок.

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