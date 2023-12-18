Ответ Shahed: как американские AQ 400 Scythe смогут массово атаковать Россию (видео)

Беспилотник от Terminal Autonomy компактный, может взлетать разными способами и менять высоту, уклоняясь от воздействия систем РЭБ и ПВО россиян.

Новые дроны-камикадзе AQ 400 Scythe, которые недавно получили Вооруженные силы Украины, не боятся систем радиоэлектронной борьбы и способны залететь глубоко в тыл России, чтобы нанести массированные удары. Об этом говорится в материале Forbes, который был опубликован в воскресенье, 17 декабря.

Беспилотники, способные совершать такие виды атак, создала американская компания Terminal Autonomy. Как пишет медиа, производитель сделал своей целью создание большого количества недорогих, массово производимых автономных самолетов. Компания говорит о своем новом беспилотном летательном аппарате, как об экономичной системе доставки полезной нагрузки без излишеств.

Как Scythe помогут отомстить России за удары Shahed

По словам Франсиско Серра-Мартинса — соучредителя Terminal Autonomy — массовость беспилотников является ключевым фактором эффективности их использования. Хотя медленно движущиеся дроны, такие как иранские Shahed-136, они представляют собой относительно легкую цель, ставка на большое количество дронов может перегрузить систему ПВО, а долгосрочные атаки могут исчерпать запасы ракет типа "земля-воздух".

Кроме того такому беспилотнику нестрашны системы РЭБ противника: Scythe во время полета может использовать лазерный высотомер от Lightware, и летать на очень низкой высоте. Учитывая то, что постановка помех эффективна только в пределах прямой видимости, этот низколетающий дрон неприятелю будет трудно заглушить. Однако на данный момент, как отмечает Франсиско Серра-Мартинса, предпочтительным способом является полет с большой высоты, когда Scythe перемещается с помощью системы визуального позиционирования по дорогам и другим видимым ориентирам, и становится недосягаемым для радиопомех.

"Мы перешли к полетам на высоте 3000 метров, поэтому любые ракеты ПВО (попытающиеся сбить дрон, — ред.), стоят больше, чем сама система. Только на конечном пикировании БПЛА будет сбрасывать высоту. А сам высотометр будет использоваться для подрыва в воздухе и обхода местности", — сказал соучредитель компании-производителя.

В качестве дополнительной опции Scythe также может иметь видеосвязь с оператором, превращая его в гигантского FPV-камикадзе, способного обнаруживать и атаковать движущиеся цели с высокой точностью. Однако это возможно только в пределах радиодиапазона и увеличивает стоимость, поэтому большинство Scythe будут атаковать заранее запрограммированные координаты: командные центры, склады топлива и боеприпасов, объекты ПВО, аэродромы и другие важные цели.

Как отмечает Франсиско Серра-Мартинса, беспилотник AQ 400 Scythe несет 42-килограммовую боеголовку, аналогичную иранскому Shahed-136, который Россия использует для нанесения ударов по украинским территориям. Это высокотермобарическая боеголовка украинского массового производства или пара 122-мм артиллерийских снарядов, разбрасывающих шрапнель на большую площадь. По мнению Forbes, дроны достаточно мощные, чтобы представлять угрозу для огромной территории России, а также российских объектов в оккупированном Крыму.

БПЛА AQ 400 Scythe: что ему под силу и как он поможет ВСУ

Scythe представляет собой модульную гибкую систему с отсеками для полезной нагрузки, которую можно легко модифицировать для различных задач. Кроме того беспилотник может взлетать своим ходом по взлетно-посадочной полосе или дороге, а может взлетать (как иранский Shahed-136) с помощью ракетного ускорителя там, где нет ровной поверхности, или с корабля. Его также можно запустить из небольшой катапульты.

Эта компактная конструкция оснащена двумя комплектами крыльев — передним и задним — которые обеспечивают максимальную подъемную силу при минимальном размахе крыльев и позволяют укладывать 30 полностью собранных Scythe в один транспортный контейнер для транспортировки. Корпус дрона изготовлен из фрезерованных листов фанеры, поставляемой сетью мебельных фабрик, что, по словам производителей, более масштабируемо для массового производства, чем 3D-печать или использование таких материалов как стекловолокно.

AQ 400 Scythe предназначен для производства без квалифицированной рабочей силы, поэтому объем производства можно легко увеличить без длительного технического обучения обслуживающего персонала. При сборке дрона-камикадзе могут использоваться различные двигатели, созданные на основе коммерческих разработок, некоторые из которых производятся в Украине, а другие импортируются.

Отметим, что в соответствии с новым контрактом они теперь поставляют дроны Scythe – в настоящее время начиная с 50 в месяц, но ко второму кварталу 2024 года их количество быстро увеличится примерно до 500 в месяц.

Напомним, 17 декабря журналист и военный корреспондент Андрей Цаплиенко опубликовал тестовый полет дрона-камикадзе AQ 400 Scythe, способного лететь на расстояние до 750 километров. Крейсерская скорость AQ 400 Scythe составляет 144 км/ч.

А недавно эксперты рассказывали, чем отличаются обновленные дроны Shahed, которые Россия использует на войне против Украины. В частности, они будут больше шуметь и смогут лететь на меньшие расстояния.