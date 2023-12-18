Учатся как люди: "умные" беспилотные подлодки будут сами находить путь без GPS

Алгоритмы искусственного интеллекта научили автономные подлодки ориентироваться на глубине и достигать указанных целей.

Ученые из Университета Флиндерс (Австралия) решили проблему подводных беспилотников, навигация которых затрудняется тем, что GPS-сигналы не проникают под воду. Они применили алгоритмы искусственного интеллекта, для обучения подлодок ориентированию на глубине, сообщает Spectrum.

Исследователи использовали алгоритмы глубокого обучения, чтобы научить беспилотные подлодки более точно ориентироваться в сложных условиях. Сначала устройства двигались под водой случайным образом, затем ИИ делал выборку данных из их памяти и на основе проанализированной информации обучал плавательные аппараты таким же образом, как обучается человек.

Тестирование беспилотника на основе ИИ в бассейне Фото: Университет Флиндерс

Перед автономными подлодками стояла задача — достичь определенной цели. ИИ формировал маршрут, обнаруживал и фиксировал цель и, в итоге, беспилотник до нее доплывал.

Ученые говорят, что в океане подводные лодки должны будут справляться с сильными течениями, поэтому их необходимо не только научить ориентироваться под водой, но и преодолевать помехи от течений.

Исследователи сосредоточились на внесении изменений в буферную систему памяти, которая используется для хранения результатов прошлых действий. Действия и результаты выбираются случайным образом на протяжении всего процесса обучения для обновления параметров. Обычно, выборка и обновление данных выполняются случайным образом, однако ученые применили способ, похожий на то, как учится человеческий мозг. В итоге ИИ, вместо того, чтобы извлекать уроки из прошлого опыта, концентрировался на недавних действиях с положительным результатом.

Команда обнаружила, что при использовании этого метода беспилотники обучались быстрее, потребляя при этом меньше энергии. Следующим шагом станет тестирование автономных подлодок под управлением ИИ не в бассейне, а в океане.

Ранее мы сообщали о том, что в РФ разработали беспилотную подводную лодку "Аргус". Она предназначена для защиты объектов инфраструктуры и подводных трубопроводов.