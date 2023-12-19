В "Дія" запускают две важнейшие услуги для украинцев: кто сможет воспользоваться

Обмен сертификатов на жилье будет еще семь дней работать в тестовом режиме, а вот услугой оформления автомобиля онлайн можно будет воспользоваться уже 20 декабря.

В мобильном приложении административных услуг "Дія" для украинцев стали доступны новые услуги: обмен сертификатов на жилье и купля-продажа автомобилей онлайн. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время выступления на мероприятии Diia Summit во вторник, 19 декабря.

Глава государства отметил, что за четыре года существования в приложении украинцам стали доступны 14 цифровых документов в смартфоне и более 130 олайн-сервисов. Помимо этого запускается и новая услуга: обмен сертификатов на жилье в онлайн-режиме. Первую неделю она будет предоставляться в тестовом режиме, после чего пользование этой опцией масштабируют.

Сертификаты на жилье предоставляются государством для компенсации объектов недвижимости, уничтоженных в результате российской агрессии. Украинцы могут в течение пяти лет после получения использовать их для покупки квартиры или дома на первичном и на вторичном рынке в любом населенном пункте Украины, за исключением оккупированных территорий и общин, находящихся в зонах активных боевых действий. Сейчас в приложении "Дія" уже можно подать заявление на компенсацию поврежденного или разрушенного жилья, а также посмотреть доступные сертификаты, но обменивать их пока нужно только обратившись в соответствующие органы или сервисный центр "Дії".

Кроме того сегодня в полночь заработает онлайн-услуга купли-продажи машин в "Дії". Это означает, что всего лишь за 15 минут можно будет купить или продать авто через смартфон и получить новый техпаспорт и номера по почте.

В свою очередь министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, резюмируя изменения цифрового приложения за все 4 года работы, подчеркнул, что "Дія" стала частью жизни украинцев и эффективным способом доставки услуг к человеку — и в эвакуации, и в оккупации. И с началом полномасштабного вторжения цифровизация не остановилась. Глава профильного министерства также отметил, что IT-специалистам удалось запустить более 70 сервисов в приложении и на портале, переосмыслить платформу "Дія.Освіта" и создать основу для электронных реестров "Дія.Engine".

Напомним, в середине ноября в приложении "Дія" запустили новую услугу для водителей. Украинцы могут получить новые водительские удостоверения, заказав их доставку в отделение "Укрпочты" или курьером, но это не бесплатно.

Мы также писали о том, что с начала ноября билеты на поезда в "Укрзалізниці" можно приобрести, подтвердив свою личность подписью через приложение "Дія". По словам министра Михаила Федорова, нововведение поможет бороться с перекупами — их будут вычислять и блокировать.