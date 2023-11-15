Доставка на дом: в приложении "Дія" запустили новую услугу для водителей (видео)

Украинцы могут получить новые водительские удостоверения, заказав их доставку в отделение "Укрпочты" или курьером, но это не бесплатно.

Related video

В мобильном приложении административных услуг "Дія" появилась новая опция: теперь заказать водительское удостоверение можно с доставкой прямо домой. Информация об этом появилась на сайте сервиса в среду, 15 ноября.

Доставку нового документа можно сделать как через "Укрпочту", так и оформив услуги курьера. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале отметил, что теперь не нужно думать, как забрать новое водительское удостоверение, искать свободное время и стоять в пробках.

"Сервис по-прежнему удобен. Подаете заявление в приложении, а затем выбираете комфортный вариант — забрать удостоверение в сервисном центре, заказать курьера или прийти в ближайшее отделение Укрпочты", — написал глава профильного министерства.

В Министерстве внутренних дел добавили, что сформированную через мобильное приложение админуслуг заявку рассматривают на протяжении 3 дней с момента ее подачи. Также в "Дії" можно просмотреть статус заявки, а сама доставка удостоверения "Укрпочтой" займет до 7 дней и обойдется пользователю в 294 грн.

Еще с мая 2023 года в "Дії" можно в несколько кликов подать заявление о замене водительского удостоверения, теперь же украинцам предлагают больше вариантов того, где можно получить документ. Услуга доступна для водителей, которые сменили фамилию, желают обменять пластик на цифровой документ, потеряли или повредили водительское, или получили временное удостоверение на 2 года и хотят заменить его на постоянное.

Важно

Не нужно идти в суд. Административные штрафы теперь можно заплатить в "Дії" (видео)

Как заказать доставку водительского удостоверения в "Дія"

Чтобы заказать доставку нового водительского удостоверения, нужно выполнить следующие шаги:

авторизоваться в приложении;

перейти в меню "Услуги" и нажать "Замена водительского удостоверения" или на значок контекстного меню на цифровом водительском и выбрать "Заменить удостоверение";

указать причину замены документа;

выбрать тип удостоверения — цифровое+пластик;

указать способ доставки — самовывоз из отделения "Укрпочты" или доставка курьером по указанному адресу;

указать контактные данные;

подписать заявление.

После этого в течение 10 минут нужно оплатить услугу, иначе заявление аннулируется и ожидать уведомления от "Укрпочты" или сообщения от курьера.

Напомним, с начала ноября билеты на поезда в "Укрзалізниці" можно приобрести, подтвердив свою личность подписью через приложение "Дія". По словам министра Михаила Федорова, нововведение поможет бороться с перекупами — их будут вычислять и блокировать.

А несколько ранее мы писали также о том, что в приложении "Дія" собственный бизнес можно открыть за 20 минут. Через сервис "е-Предприниматель" украинцы смогут выполнить все необходимые процедуры онлайн — от регистрации ФЛП до открытия банковского счета.