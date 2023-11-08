Запустить бизнес за 20 минут: в "Дії" появится новая услуга, кто сможет воспользоваться

Через сервис "е-Предприниматель" украинцы смогут выполнить все необходимые процедуры онлайн — от регистрации ФЛП до открытия банковского счета.

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Кабинет министров Украины поддержал запуск проекта "е-Підприємець", который объединит 12 услуг для бизнеса в одну комплексную форму на портале "Дія". Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале в среду, 8 ноября.

По его словам, сначала "е-Підприємець" запустят для нескольких видов деятельности, в частности:

салонов красоты;

кафе;

точек продаж.

"Кроме открытия бизнеса, в несколько кликов сможете получить другие необходимые для масштабирования сервисы. Например, вы только что открыли кофейню. Получайте необходимые разрешения и подавайте декларацию на портале "Дія". Никаких ксерокопий, бумаг и траты времени на поездки в госорганы", — объяснил Федоров.

Он добавил, что услугой смогут воспользоваться не только вновь созданные физические лица-предпрениматели, но и действующие бизнесы, чтобы открыть новый киоск или студию маникюра.

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В Telegram-канале сервиса государственных услуг "Дія" уточняется, что с новым проектом запустить собственный бизнес можно будет з 20 минут. Для этого необходимо будет выполнить всего несколько простых шагов:

открыть портал "Дія";

заполнить заявление, на которое пойдет не более 20 минут;

отправить заявку через сервис.

"В одной услуге будет собрано все, что нужно для запуска, — от регистрации ФЛП до открытия банковского счета. И это еще не все. Воспользоваться услугой "е-Підприємець" можно будет на любом этапе запуска или развития бизнеса. Можно выбрать несколько сервисов, например, действующие ФЛП могут расширить свой бизнес", — говорится в сообщении сервиса госуслуг.

Отметим, что комплексную услугу "е-Підприємець" разработают в рамках проекта EU4DigitalUA, который финансируется Европейским Союзом и внедряется Академией электронного управления Эстонии.

Напомним, 3 ноября мы писали о том, что в "Дії" запустили новую важную услугу. В приложении теперь можно оплатить штраф за административное правонарушение.

А во второй половине октября стало известно, что в Украине запустят "еБронирование" через "Дію". Руководители предприятий смогут проверить, кого из сотрудников можно забронировать, в режиме онлайн. Данные будут подтягиваться из реестров Минобороны, Генштаба ВСУ и госорганов.