Запустити бізнес за 20 хвилин: у "Дії" з'явиться нова послуга, хто зможе скористатися

Через сервіс "е-Підприємець" українці зможуть виконати всі необхідні процедури онлайн — від реєстрації ФОП до відкриття банківського рахунку.

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Кабінет міністрів України підтримав запуск проєкту "е-Підприємець", який об'єднає 12 послуг для бізнесу в одну комплексну форму на порталі "Дія". Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі в середу, 8 листопада.

За його словами, спочатку "е-Підприємець" запустять для кількох видів діяльності, зокрема:

салонів краси;

кафе;

точок продажу.

"Крім відкриття бізнесу, у кілька кліків зможете отримати інші необхідні для масштабування сервіси. Наприклад, ви щойно відкрили кав'ярню. Отримуйте необхідні дозволи та подавайте декларацію на порталі "Дія". Жодних ксерокопій, паперів і витрачання часу на поїздки в держоргани", — пояснив Федоров.

Він додав, що послугою зможуть скористатися не тільки новостворені фізичні особи-підприємці, а й діючі бізнеси, щоб відкрити новий кіоск або студію манікюру.

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У Telegram-каналі сервісу державних послуг "Дія" уточнюють, що з новим проєктом запустити власний бізнес можна буде за 20 хвилин. Для цього необхідно буде виконати всього кілька простих кроків:

відкрити портал "Дія";

заповнити заяву, на яку піде не більше 20 хвилин;

надіслати заявку через сервіс.

"В одній послузі буде зібрано все, що потрібно для запуску, — від реєстрації ФОП до відкриття банківського рахунку. І це ще не все. Скористатися послугою "е-Підприємець" можна буде на будь-якому етапі запуску або розвитку бізнесу. Можна вибрати кілька сервісів, наприклад, чинні ФОПи можуть розширити свій бізнес", — йдеться в повідомленні сервісу держпослуг.

Зазначимо, що комплексну послугу "е-Підприємець" розроблять у рамках проєкту EU4DigitalUA, що фінансується Європейським Союзом і впроваджується Академією електронного урядування Естонії.

Нагадаємо, 3 листопада ми писали про те, що в "Дії" запустили нову важливу послугу. У застосунку тепер можна сплатити штраф за адміністративне правопорушення.

А в другій половині жовтня стало відомо, що в Україні запустять "еБронювання" через "Дію". Керівники підприємств зможуть перевірити, кого зі співробітників можна забронювати, в режимі онлайн. Дані будуть підтягуватися з реєстрів Міноборони, Генштабу ЗСУ та держорганів.