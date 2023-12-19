"Дешевле НАТОвских решений": в РФ заявили о создании "таинственного" надводного дрона

Источник из оборонно-промышленного комплекса РФ сообщил, что беспилотный катер сможет нести 100 кг полезной нагрузки.

Российские инженеры работают над созданием надводного боевого беспилотника, способного нести полезную нагрузку до 10 кг, передает информагентство ТАСС, со ссылкой на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе.

Агентство не сообщает, какая именно госкомпания занимается проектом, как он называется и кто им руководит. Однако, по словам источника, знакомого с ситуацией, надводный ударный беспилотный катер будет стоить дешевле тех моделей, которые используют ВСУ. Источник указал, что украинские военные пользуются дорогостоящими беспилотниками НАТО, количество которых, по его сведениям, крайне мало. А вот российский аналог будет стоить "дешевле НАТОвского", производиться исключительно из российских комплектующих и нести полезную нагрузку в 10 кг, которые потом увеличат до 100 кг.

ТАСС сообщает, что дальность работы надводного дрона — 20 км, корпус сделают из композитных материалов, но не из карбона, так как карбон заметен для радаров.

Известно также, что тестировать новый беспилотник начнут в феврале 2024 года, после чего примут решение, какими видами вооружений его лучше оснастить.

"Создадим платформу, проведем испытания на официальном уровне. По итогам сделаем выводы, какое техническое действующее решение отвечает сегодняшним потребностям нашей армии и флота", — рассказал источник.

Отметим, что ВСУ широко используют беспилотные ударные катера украинского производства: Magura V5 от госпредприятия Спецтехноэкпорт, "Морський малюк" (SeaBaby) разработки Службы безопасности Украины.

Ранее мы сообщали о том, что в РФ объявили о создании системы подзарядки боевых дронов прямо в воздухе и без проводов. Работу системы не продемонстрировали, так как она еще находится на уровне проекта.