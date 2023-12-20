Монополия Илона Маска закончилась: конкурент интернета Starlink вывел спутники на орбиту

Новый оператор спутникового интернета HughesNet предлагает тарифные планы дешевле, а скорость передачи — быстрее, чем Starlink.

Компания HughesNet, предоставляющая услуги спутникового интернета, начала свою работу с клиентами. Им предлагают соединение со скоростью 100 Мбит/с, передает издание PCMag.

СМИ напоминает, что спутник Jupiter 3 был запущен HughesNet еще в середине лета этого года. Он располагается на высокой геостационарной орбите и уже полностью готов к работе. В этом инженеры компании убедились, проведя ряд испытаний. Примечательно, что доставлен аппарат был ракетой Falcon Heavy, принадлежащей компании-конкуренту — SpaceX. Отметим, что пропускная способность, обеспечиваемая Jupiter 3, равна 500 Гбит/с, а общая пропускная способность всего сервиса — свыше 1 Тбит/с.

Тарифная сетка от HughesNet Фото: HughesNet

Оператора спутникового интернета HughesNet некоторые медиа уже прозвали "конкурентом Starlink", однако его покрытие пока что не так широко, как у интернета от Илона Маска. Тем не менее, оператор предлагает потенциальным клиентам тарифные планы Elite — $90 в месяц, Fusion — $110 в месяц. В обоих случаях скорость входящего соединения достигает 100 Мбит/с, а исходящего — 5 Мбит/с. Также действует ограничение на высокоскоростную передачу информации — 200 Гб в месяц. Если клиент превысит данный лимит, то интернет-соединение будет работать несколько медленнее.

Если новый оператор спутникового интернета будет поддерживать скорость передачи данных на заявленном уровне, он сможет обойти Starlink, который фактически обеспечивает скорость 70 Мбит/с, хотя заявленная скорость — 220 Мбит/с, об этом свидетельствуют данные сервиса Ookla Speedtest. Также в среднем интернет от Starlink обходится $120 в месяц, а вот у HughesNet цены существенно ниже.

Чтобы подключиться к оператору HughesNet, необходимо либо купить специальное оборудование, либо взять его в аренду. На таких уже условиях работает и Starlink.

Ранее мы писали, что со связью и интернетом от "Киевстар" снова наблюдаются проблемы. На отсутствие связи жалуются жители Николаева, Одессы, Днепра, Львова и Киевской области.