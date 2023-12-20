Повара, на выход! В США откроется ресторан, где готовить и подавать будут роботы (фото)

Искусственный интеллект будет контролировать все процессы — от готовки до подачи, а клиенты смогут наблюдать за роботом-поваром Flippy 2.

Робот-повар Flippy 2 обзавелся собственным автономным рестораном в Пасадене (США), где он будет самостоятельно готовить гамбургеры и картофель фри, передает Newatlas.

Клиент сможет оформить заказ через интерактивный экран при помощи виджетов, а затем проследит, как роботы жарят котлеты для гамбургеров на гриле, упаковывают картофель, наливают напитки. Инженеры из Miso Robotics, создавшие Flippy 2, уверены, что это послужит для посетителей своего рода шоу.

Роботы прикреплены к специальным рельсам, что упрощает и одновременно контролирует их передвижения по кухне. По сути, это роботические руки, способные брать предметы, передвигать их, поднимать и опускать. За такие действия, как измельчение говядины, формирование котлет, приправа соусами отвечает система искусственного интеллекта. Она же следит за тем, чтобы все нормы готовки соблюдались, выдерживалась правильная температура, порции были нужного размера и веса.

Робот Flippy 2 от Miso Robotics готовит картошку-фри Фото: Miso Robotics Inc

"Насколько нам известно, это первый в мире действующий ресторан, где как заказ, так и каждый процесс приготовления полностью автоматизированы", — сказал Джон Миллер, член правления компании Miso Robotics о запуске робо-ресторана в Пасадене (США).

В первые дни работы за Flippy 2 будут приглядывать сотрудники закусочной, расположенной поблизости. Если он будет хорошо справляться, то его предоставят самому себе. Если нет, то сообщат разработчикам о проблемах для дальнейшего их устранения.

Автономная закусочная будет расположена сбоку от бургер-бара с персоналом, так что вокруг все еще будут люди, которые будут исправлять ошибки Флиппи и угрюмо смотреть на машины, которые вскоре позволят заведениям быстрого питания "управляться гораздо меньший экипаж, в менее стрессовой обстановке… При этом обеспечивая заработную плату выше средней".

Компания Miso Robotics надеется, что такой проект вдохновит следующее поколение предпринимателей в области кулинарии и ресторанного бизнеса на внедрение искусственного интеллекта и автоматизации.

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