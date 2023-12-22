В компьютере 1977 года нашли странный прозрачный чип: он мог бы совершить революцию

По многим характеристикам микросхемы на сапфировых подложках были гораздо лучше обыкновенных кремниевых чипов, однако их почему-то не производили большими партиями.

Прозрачный процессор был найден любителем старых технологий Кеном Ширриффом в компьютере компании Hewlett-Packard, выпущенном в 1977 году. Оказалось, что чип был сделан по технологии "кремний на сапфире". Подробности передает сайт Toms hardware.

При ближайшем рассмотрении, Кен определил, что необычный чип располагает микросхемой из кремния, которая крепится к подложке из сапфира. Сегодня таким устройством никого не удивишь, но если вспомнить, что компьютер, где был обнаружен процессор, выпущен в 1977 году, то выглядит он очень необычно и будто бы из будущего.

Процессор был частью печатной платы контроллера дисковода, которая находилась между интерфейсной шиной HP-IB и чипом Z80. В его задачи входила обработка протокола передачи данных и их буферизация.

По словам исследователя Кена Ширриффа, метод "кремний на сапфире" применялся со средины 1960-х гг. При помощи этой же технологии был сделан RCA 1802 — чип для зонда "Галилео", запущенного в космос 1989 году для изучения Юпитера.

Ширрифф говорит, что сапфир — очень хороший материал, изолирующий кремниевые элементы. Его использовали, чтобы увеличить производительность процессора, снизить возможность "утечек" между транзисторами, предотвратить так называемые блуждающие токи. Сапфир отлично защищает от короткого замыкания и даже от радиации, поэтому его и применяли при создании электроники для космических зондов и других аппаратов.

По многим характеристикам микросхемы на сапфировых подложках были гораздо лучше обыкновенных кремниевых чипов, однако их почему-то не производили большими партиями. Например, как утверждает Кен, HP делала только 9% всех своих микросхем по сапфировой технологии. Если бы технологию развивали ее в 1960-70-х, то современные гаджеты, возможно, выглядели и работали бы по-другому.

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