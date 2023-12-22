UJ-25 Skyline могли атаковать Брянщину и Подсмосковье: что известно о дронах, сбитых в РФ

Брянскую область за сутки атаковали сразу пять неизвестных дронов, а еще один беспилотник российские ПВО на подлете к Москве.

Россию атаковали беспилотные летательные аппараты, похожие на украинский беспилотник UJ-25 "Skyline". Эта информация появилась в Telegram-канале "Український Інформатор" в пятницу, 22 декабря.

Сообщество опубликовало фото, на котором запечатлены неизвестные реактивные беспилотники. Один из них застрял в шиферной крыше постройки, а второй лежал на земле. Администрация Telegram-канала нашла похожие признаки между изображенным беспилотником и дроном UJ-25 "Skyline".

"Остатки реактивного БПЛА UJ-25 "Skyline". Вероятно, дрон используется как мишень, поскольку у реактивных дронов очень малая полезная нагрузка (<10 кг). В любом случае это не UJ-23 "Topaz", о котором сообщали некоторые каналы, поскольку последний монолитный, а у Skyline есть характерная выемка", — говорится в сообщении.

Один из дронов, о котором писали российские соцсети, протаранил крышу здания

Беспилотник БПЛА UJ-25 "Skyline: что он собой представляет

UJ-25 Skyline это беспилотник, похожий своими характеристиками на UJ-23 Topaz. Он способен поднимать 10 кг полезной нагрузки, имеет крейсерскую скорость 600 км/ч, максимальную скорость 800 км/ч и дальность полета 400 км. Точная информация об этом украинском дроне не обнародована. Да и сам беспилотник впервые был показан только во время интервью с министром цифровой трансформации Украины Михаилом Федоровым в сентябре 2023 года. Тогда глава профильного министерства разговаривал с журналистами СNN, а сам дрон стоял за его спиной, на заднем плане.

Украинский дрон UJ-25 Skyline, который теоретически мог атаковать РФ 22 декабря

Что известно об атаке дронами территории России

В пятницу, 22 декабря, в российских Telegram-каналах появилась информация о том, что неизвестный БПЛА заметили в Ростовской области. Дрон беспрепятственно летал над южным пригородом Ростова-на-Дону. При этом российские силы ПВО никак не отреагировали на устройство, которое могло преодолеть более 200 км от линии фронта.

Сообщение о беспилотнике появилось в сети в 9:30 22 декабря. Россияне сфотографировали устройство и записали на видео, как оно летит. На видео слышно легкое гудение, но не слышно ни одного взрыва, который бы свидетельствовал о работе ПВО. Указывают также местность, где заметили БПЛА неизвестного происхождения — это городок Батайск, расположенный в нескольких километрах к югу от окраин Ростова-на-Дону.

Минобороны РФ никак не прокомментировала инцидент с беспилотником. В то же время в сети интернет начала распространятся информация о том, какие объекты могли бы стать целью беспилотника, пролетевшего такое внушительное расстояние. Среди них называли воинскую часть номер 20728, которая занимается обеспечением безопасности в чрезвычайных ситуациях, и Батайский аэродром на юго-восточной окраине населенного пункта.

Однако Министерство обороны РФ сообщило о другом происшествии с беспилотником: якобы украинский дрон 22 декабря в 14:40 средства ПВО ВС РФ уничтожили над Московской областью. Эту информацию подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", — отметил чиновник в своем Telegram-канале.

Кроме того росмедиа SHOT сообщило о том, что якобы ВСУ попытались атаковать топливные резервуары на территории логистического центра в Брянской области. Один из беспилотников был замечен в районе нефтехранилища в Сладковском районе в 5:00. Он был успешно сбит, а его обломки разбросаны в 300 метрах от логистического центра. Второй беспилотник был обнаружен в 500 метрах и нес литую бомбу с 22-килограммовой боеголовкой и был уничтожен на месте силами ПВО ВС РФ. А в 11:45, по информации Минобороны, в небе над Брянщиной были запеленгованы и ликвидированы еще два неизвестных БПЛА. Таким образом по состоянию на 18:00 по "киевскому времени" только над Брянской областью были замечены и уничтожены пять беспилотников (один из дронов вошел в воздушное пространство региона уже во второй половине дня).

Отметим, осенью и зимой 2023 года участились атаки неизвестных дронов на некоторые области ВС РФ и на оккупированный Крым. Например, 19 декабря стало известно о беспилотниках, которые заметили в Брянском районе Брянской области — в 100 км от украинской границы. В тот же день в ГУР Минобороны заявили, что действительно провели спецоперацию с использованием летательных аппаратов.

Кроме того, 5 декабря было шумно в Крыму. Местные власти уверяли, что полуостров атаковали более 30 дронов. Все дроны якобы сбили силы ПВО. При этом украинские Силы обороны утверждали, что были попадания по месту дислокации вертолетов.