Не сбивают: аэропорты Москвы и Брянской области дронами атаковали бойцы ГУР, — СМИ

Операция украинской военной разведки, как сообщают журналисты со ссылкой на источники, может еще продолжаться.

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Московские аэропорты и Брянскую область 19 декабря атаковали бойцы Главного управления разведки (ГУР). Об этом "24 Каналу" сообщили источники в ГУР МО.

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В сообщении говорится о том, что операция украинских разведчиков еще продолжается. Отмечается, что информация российских пропагандистов о якобы "сбитии" беспилотников — ложная.

"Атака все еще продолжается", — указано в заметке.

Атака на аэропорты Москвы и Брянскую область

БПЛА 19 декабря атаковали Москву. В результате происшествия три аэропорта закрыты. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в округе отражена атака беспилотников. Также Собянин отметил, что по предварительной информации в результате падения дронов разрушений и пострадавших нет. Впрочем на месте работают экстренные службы.

В трех столичных аэропортах объявили план "Ковер". Минобороны России подтвердило информацию об атаке БПЛА и заявило, что дрон уничтожили над одним из районов Московской области.

Также утром 19 декабря в России сообщали об атаке беспилотных летательных аппаратов в других регионах. Взрывы слышали жители Брянска.

Глава Брянской области сообщал об атаке трех БПЛА. Он писал, что все беспилотники были сбиты противовоздушной обороной и разрушений нет.

Напомним, 14 декабря в Нацгвардии рассказали, как российские дроны помогают ВСУ. Российские военные применяют дорогостоящие дроны, однако не умеют с ними справляться. Оккупанты могут не забить свои данные в БПЛА, поэтому тот остается "чистым", рассказал украинский военный под псевдонимом "Форвард".