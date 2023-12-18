"Находим и забираем": в Нацгвардии рассказали, как российские дроны помогают ВСУ (видео)

Российские военные применяют дорогостоящие дроны, однако не умеют с ними справляться. Оккупанты могут не забить свои данные в БПЛА, поэтому тот остается "чистым", рассказал украинский военный под псевдонимом "Форвард".

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Командир отделения ударных беспилотников Национальной гвардии Украины Роман с псевдонимом "Форвард" заявил, что дроны важны на войне, поскольку уменьшают человеческий фактор. Об этом он рассказал "Суспільному Донбас".

"Дроны — это очень важно, потому что мы уменьшаем человеческий фактор. Например, есть просто разведка, а есть разведка дронами. Лучше применить дрон, даже если он упадет, то лучше пусть упадет дрон, чем мы потеряем наших военнослужащих", — сказал он.

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Он отметил, что не считает количество уничтоженной вражеской техники с помощью беспилотников.

"Из веселого: мы очень много техники уничтожаем. Был даже их так называемый лучший танк Т-79 "Прорыв". Их на направлении Кременной очень много", — рассказал Роман.

Дроны, которые применяет враг

По словам военного, оккупанты применяют дорогостоящие дроны, однако не умеют с ними справляться. Ранее ВС РФ делали разведку с помощью "Орлана", тогда как сейчас у них увеличилось количество БПЛА. Речь идет не об обычных "Мавиках", а о Mavic-30, которые могут долго летать и на большие расстояния. Цена таких дронов — по полмиллиона.

"Это очень классные дроны. Но так, как у них дронов очень много, они очень часто их просто теряют. А мы их просто потом находим и себе забираем. Иногда они бессмысленно могут не забивать свои данные в этот дрон, и дрон остается чистым. То есть мы можем его взять и сразу отправить к ним", — отметил Роман.

Напомним, 18 декабря командир батальона К-2 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы Кирилл Верес сообщил, что российские военные имеют преимущество в FPV-дронах. У оккупантов растет использование БПЛА в бою, зато в Украине пропорционально увеличивается количество систем РЭБ.

17 декабря специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал, что оккупанты начали использовать БПЛА, оснащенные модулями для другой частоты. По его словам, враг возвращается на диапазон частот, который использовал ранее.