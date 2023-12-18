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Диджитал Российско-украинская война

"Погибнет много наших ребят": РФ начала выпускать дроны, против которых бессилен РЭБ

вс рф, беспилотник, дрон, бпла
Фото: Минобороны РФ | Россия начала оснащать военных дронами, против которых Украина пока еще не разработала РЭБ

Эксперт по связи Сергей "Флэш" объяснил, что многие системы РЭБ, используемые украинскими войсками, не смогут подавлять российские дроны-камикадзе из новых партий.

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Российские военные начали атаковать украинских бойцов беспилотниками-камикадзе, оснащенными модулями для другой частоты. Об этом написал специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей "Флэш" Бескрестнов в своем Telegram-канале в воскресенье, 17 декабря.

Он опубликовал фотографию, на которой запечатлен модуль ELRS 2.4 ГГц с трофейного российского FPV дрона. По словам военного, россияне фактически возвращаются на диапазон частот, который уже использовали раньше.

"В прошлом FPV стоял модуль SX1280. Он на диапазон 2.4-2.485 ГГц. В этом модуле не знаю, что стоит. Вполне реально под маркировкой 2.4 нас может ждать диапазон 2200-2400 МГц, — написал эксперт. — "В новых FPV они переходят на 2.4. Почему возврат на 2.4, зачем? Что нам делать? У меня нет нужных данных разведки, я не могу сложить всю картину".

радиомодуль, деталь дрона Fullscreen
Модуль ELRS 2.4 ГГц с трофейного российского FPV дрона.

В следующем посте Сергей Бескрестнов объяснил, что FPV сейчас проблема номер один по фронтам, с которой надо бороться. Россияне тоже это понимают и пытаются постоянно менять диапазон частот своих дронов, ведь в таком случае оборонная промышленность Украины не сможет вовремя производить системы РЭБ, которые смогут "глушить" БПЛА, летающий на новых частотах. Вот и сейчас украинские производители готовятся подавлять БПЛА противника на других частотах, а возврат к предыдущим может стать для Сил обороны неприятным сюрпризом.

"Мы сейчас делаем Купола от FPV на один диапазон, готовимся морально к другому диапазону. А где-то в РФ уже делается огромная партия на третий диапазон, который мы не ждем. Погибнет много наших ребят, ведь мы не успеем наполнить фронт РЭБ на новый диапазон", — рассказал Сергей "Флэш".

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Эксперт отметил, что ситуацию можно еще исправить. Для этого украинская разведка должна выявлять, что заказывают россияне на заводах Китая и в каких количествах и, главное, доносить эту информацию тому, кто сможет правильно ею распорядиться. Он добавил, что именно из-за отсутствия подобной информации бойцы ВСУ оказались неготовыми к ночным атакам оккупантов FPV-дронами.

Отметим, что несколько дней назад боец ВСУ рассказал о тяжелых боях под Авдеевкой. За два дня оккупанты 35 раз атаковали позицию его роты дронами. Это были FPV-дроны — килограммовые беспилотники-камикадзе, которые несли 450 граммов взрывчатки — и атаковали позиции бойцов ВСУ каждые 82 минуты.

Напомним, несколько ранее эксперт назвал 4 проблемы Украины в сфере РЭБ. Сейчас разработке собственных новых систем РЭБ в Украине мешают как невыгодные условия со стороны государства, так и недостаток опыта в этой сфере.