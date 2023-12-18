"Погибнет много наших ребят": РФ начала выпускать дроны, против которых бессилен РЭБ

Эксперт по связи Сергей "Флэш" объяснил, что многие системы РЭБ, используемые украинскими войсками, не смогут подавлять российские дроны-камикадзе из новых партий.

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Российские военные начали атаковать украинских бойцов беспилотниками-камикадзе, оснащенными модулями для другой частоты. Об этом написал специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей "Флэш" Бескрестнов в своем Telegram-канале в воскресенье, 17 декабря.

Он опубликовал фотографию, на которой запечатлен модуль ELRS 2.4 ГГц с трофейного российского FPV дрона. По словам военного, россияне фактически возвращаются на диапазон частот, который уже использовали раньше.

"В прошлом FPV стоял модуль SX1280. Он на диапазон 2.4-2.485 ГГц. В этом модуле не знаю, что стоит. Вполне реально под маркировкой 2.4 нас может ждать диапазон 2200-2400 МГц, — написал эксперт. — "В новых FPV они переходят на 2.4. Почему возврат на 2.4, зачем? Что нам делать? У меня нет нужных данных разведки, я не могу сложить всю картину".

Модуль ELRS 2.4 ГГц с трофейного российского FPV дрона.

В следующем посте Сергей Бескрестнов объяснил, что FPV сейчас проблема номер один по фронтам, с которой надо бороться. Россияне тоже это понимают и пытаются постоянно менять диапазон частот своих дронов, ведь в таком случае оборонная промышленность Украины не сможет вовремя производить системы РЭБ, которые смогут "глушить" БПЛА, летающий на новых частотах. Вот и сейчас украинские производители готовятся подавлять БПЛА противника на других частотах, а возврат к предыдущим может стать для Сил обороны неприятным сюрпризом.

"Мы сейчас делаем Купола от FPV на один диапазон, готовимся морально к другому диапазону. А где-то в РФ уже делается огромная партия на третий диапазон, который мы не ждем. Погибнет много наших ребят, ведь мы не успеем наполнить фронт РЭБ на новый диапазон", — рассказал Сергей "Флэш".

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Ночные дроны, Shahed c 4G, бесполезная РЭБ: интервью с Сергеем Флэшем о ситуации на войне

Эксперт отметил, что ситуацию можно еще исправить. Для этого украинская разведка должна выявлять, что заказывают россияне на заводах Китая и в каких количествах и, главное, доносить эту информацию тому, кто сможет правильно ею распорядиться. Он добавил, что именно из-за отсутствия подобной информации бойцы ВСУ оказались неготовыми к ночным атакам оккупантов FPV-дронами.

Отметим, что несколько дней назад боец ВСУ рассказал о тяжелых боях под Авдеевкой. За два дня оккупанты 35 раз атаковали позицию его роты дронами. Это были FPV-дроны — килограммовые беспилотники-камикадзе, которые несли 450 граммов взрывчатки — и атаковали позиции бойцов ВСУ каждые 82 минуты.

Напомним, несколько ранее эксперт назвал 4 проблемы Украины в сфере РЭБ. Сейчас разработке собственных новых систем РЭБ в Украине мешают как невыгодные условия со стороны государства, так и недостаток опыта в этой сфере.