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Діджитал Російсько-українська війна

"Загине багато наших хлопців": РФ почала випускати дрони, проти яких безсилий РЕБ

зс рф, безпілотник, дрон, бпла
Фото: Мiноборони РФ | Росія почала оснащувати військових дронами, проти яких Україна поки що не розробила РЕБ

Експерт зі зв'язку Сергій "Флеш" пояснив, що багато систем РЕБ, які використовують українські війська, не зможуть придушувати російські дрони-камікадзе з нових партій.

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Російські військові почали атакувати українських бійців безпілотниками-камікадзе, оснащеними модулями для іншої частоти. Про це написав фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegram-каналі в неділю, 17 грудня.

Він опублікував фотографію, на якій зображено модуль ELRS 2.4 ГГц із трофейного російського FPV-дрона. За словами військового, росіяни фактично повертаються на діапазон частот, який уже використовували раніше.

"У минулому FPV стояв модуль SX1280. Він на діапазон 2.4-2.485 ГГц. У цьому модулі не знаю, що стоїть. Цілком реально під маркуванням 2.4 нас може чекати діапазон 2200-2400 МГц, — написав експерт. — У нових FPV вони переходять на 2.4. Чому повернення на 2.4, навіщо? Що нам робити? У мене немає потрібних даних розвідки, я не можу скласти всю картину".

радіомодуль, деталь дрона Fullscreen
Модуль ELRS 2.4 ГГц із трофейного російського FPV дрона

У наступному пості Сергій Бескрестнов пояснив, що FPV — зараз проблема номер один на фронтах, із якою треба боротися. Росіяни теж це розуміють і намагаються постійно змінювати діапазон частот своїх дронів, адже в такому разі оборонна промисловість України не зможе вчасно виготовляти системи РЕБ, які зможуть глушити БПЛА, що літає на нових частотах. Ось і зараз українські виробники готуються приглушувати БПЛА противника на інших частотах, а повернення до попередніх може стати для Сил оборони неприємним сюрпризом.

"Ми зараз робимо куполи від FPV на один діапазон, готуємося морально до іншого діапазону. А десь в РФ уже робиться величезна партія на третій діапазон, на який ми не чекаємо. Загине багато наших хлопців, адже ми не встигнемо наповнити фронт РЕБ на новий діапазон", — розповів Сергій "Флеш".

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Нічні дрони, Shahed з 4G, безуспішна РЕБ: інтерв'ю із Сергієм Флешем про ситуацію на війні
Нічні дрони, Shahed з 4G, безуспішна РЕБ: інтерв'ю із Сергієм Флешем про ситуацію на війні

Експерт зазначив, що ситуацію можна ще виправити. Для цього українська розвідка має виявляти, що замовляють росіяни на заводах Китаю та в яких кількостях, і, головне, доносити цю інформацію тому, хто зможе правильно нею розпорядитися. Він додав, що саме через відсутність подібної інформації бійці ЗСУ виявилися неготовими до нічних атак окупантів FPV-дронами.

Зазначимо, що кілька днів тому боєць ЗСУ розповів про важкі бої під Авдіївкою. За два дні окупанти 35 разів атакували позицію його роти дронами. Це були FPV-дрони — кілограмові безпілотники-камікадзе, які несли 450 грамів вибухівки, і атакували позиції бійців ЗСУ кожні 82 хвилини.

Нагадаємо, дещо раніше експерт назвав 4 проблеми України у сфері РЕБ. Наразі розробці власних нових систем РЕБ в Україні заважають як невигідні умови з боку держави, так і брак досвіду в цій сфері.