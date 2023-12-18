"Целый поезд едет и штампует": в ВСУ объяснили, почему ВС РФ имеют преимущество в FPV-дронах (видео)

Украина увеличивает количество систем РЭБ для противодействия российским беспилотникам. Военный Кирилл Верес считает, что через месяц-два ВСУ будут более защищены, чем сейчас.

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Вооруженные силы Российской Федерации имеют преимущество в FPV-дронах. Об этом сообщил командир батальона К-2 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы Кирилл Верес в интервью "ТСН.ua".

По его словам, на это есть две причины.

"Первая — у них по государственным рельсам, я бы назвал это так, целый поезд едет и штампует. Во-вторых, у них очень большое преимущество в FPV-дронах с ночными тепловизионными камерами", — сказал Кирилл Верес.

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Он отметил, что в ВСУ с этим трудно, поскольку такие БПЛА гораздо дороже. Однако Украина идет к этому, ей нужно время перестроиться.

Верес отметил, что у врага растет использование БПЛА в бою, тогда как в Украине пропорционально увеличивается и количество систем РЭБ — противодействия FPV-дронам. Он рассказал, что за два месяца Украина в геометрической прогрессии идет к этому.

"Я думаю, через месяц-два этот вопрос уже будет закрыт полностью почти для всех. Наши ребята будут гораздо более защищены, чем сейчас. Скажем так, из 100% будет, думаю, 70", — сказал он.

Кроме этого, он сообщил, что бойцы начали сбивать вражеские дроны, а саперы их разминировать. В результате ВСУ получили дополнительно около десятка дронов за несколько прошедших недель.

"Чтобы было понимание, это топовые дроны, которые там намного дороже, чем те, что у нас есть в большинстве", — добавил он.

Напомним, 17 декабря специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что враг начал атаковать ВСУ дронами-камикадзе, оснащенными модулями для другой частоты. По его словам, проблемой номер один на фронте являются FPV-дроны.

18 декабря пресс-секретарь объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала, что новый российский морской БПЛА "Одуванчик" могут использовать против гражданских судов. Она считает, что такой сценарий возможен из-за заявлений со стороны РФ.