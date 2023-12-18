"Против гражданских судов": в ВСУ назвали вероятные угрозы нового морского дрона РФ
По словам спикера Сил обороны юга Натальи Гуменюк, такие дроны будут использованы против гражданских кораблей, ведь со стороны РФ звучали заявления по поводу того, что если судоходство с украинскими портами будет продолжаться, то их будут воспринимать как законные военные цели.
В Вооруженных силах Украины допустили возможность угрозы для гражданских судов от нового морского беспилотного аппарата Российской Федерации — ударного дрона "Одуванчик". Об этом сообщает спикер объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в едином телемарафоне.
"Понимая, что имеем дело со страной-террористкой, нельзя исключать, что такие дроны будут использованы и против гражданских судов", — отметила Гуменюк.
Согласно ее высказыванию, такой сценарий весьма вероятен, учитывая заявления со стороны Российской Федерации о том, что продолжение морского движения в украинских портах может рассматриваться как использование их в качестве законных военных объектов.
Гуменюк отметила, что оккупанты постоянно стремились найти основание для обвинений в использовании гражданского судоходства для перевозки военных грузов. Однако все эти претензии по-прежнему оказываются необоснованными.
"Сегодня можем констатировать, что навигационный коридор функционирует, несмотря на сложности, с которыми сталкиваемся — это и постоянная штормовая погода, и повышение минной угрозы", — сказала спикер.
Впрочем, сразу заверила, что несмотря на это Силы обороны контролируют максимально безопасное прохождение судов территориального моря Украины с последующим выходом в международные воды.
Подытоживая вышесказанное, Гуменюк добавила, что россияне, несмотря на вероятное стремление усилить свою ПВО в оккупированном Крыму, не имеют такой возможности.
"У них ПВО сейчас дуршлагового типа, то есть дырок много. И надо чем-то прикрывать, поэтому они маневрируют", — отметила она.
Напомним, 14 декабря в росСМИ показали дрон морской дрон "Одуванчик". Его дальность хода должна составлять 200 км.
5 декабря оккупанты захватили целый морской дрон ВСУ, который прибило к берегу оккупированного Крыма.