"Проти цивільних суден": у ЗСУ назвали ймовірні загрози нового морського дрона РФ

За словами речниці Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, такі дрони будуть використані проти цивільних кораблів, адже з боку РФ лунали заяви з приводу того, що якщо судноплавство з українськими портами продовжуватиметься, то їх сприйматимуть як законні військові цілі.

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У Збройних силах України припустили можливість загрози для цивільних суден від нового морського безпілотного апарата Російської Федерації — ударного дрона "Кульбаба". Про це повідомляє речниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк у єдиному телемарафоні.

"Розуміючи, що маємо справу з країною-терористкою, не можна виключати, що такі дрони будуть використані і проти цивільних суден", — зазначила Гуменюк.

Згідно з її висловлюванням, такий сценарій вельми вірогідний з огляду на заяви з боку Російської Федерації про те, що продовження морського руху в українських портах може розглядатися як використання їх як законних військових об'єктів.

Гуменюк зазначила, що окупанти постійно прагнули знайти підставу для звинувачень у використанні цивільного судноплавства для перевезення військових вантажів. Однак усі ці претензії, як і раніше, виявляються необґрунтованими.

"Сьогодні можемо констатувати, що навігаційний коридор функціонує, незважаючи на складнощі, з якими стикаємося, — це і постійна штормова погода, і підвищення мінної загрози", — сказала спікерка.

Утім, одразу запевнила, що попри це Сили оборони контролюють максимально безпечне проходження суден територіального моря України з подальшим виходом у міжнародні води.

Підсумовуючи вищесказане, Гуменюк додала, що росіяни, попри ймовірне прагнення посилити свою ППО в окупованому Криму, не мають такої можливості.

"У них ППО зараз дуршлагового типу, тобто дірок багато. І треба чимось прикривати, тому вони маневрують", — зазначила вона.

Нагадаємо, 14 грудня в росЗМІ показали дрон морський дрон "Кульбаба". Його дальність ходу має становити 200 км.

5 грудня окупанти захопили цілий морський дрон ЗСУ, який прибило до берега окупованого Криму.