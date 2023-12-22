Хакера приговорили к "пожизненному" пребыванию в больнице: что он взломал

Арион Куртаж взломал компанию по производству игр Rockstar при помощи медиаплеера Amazon Fire Stick, телевизора и смартфона.

Британский хакер по имени Арион Куртаж получил странное наказание за взлом тестовой версии компьютерной игры GTA VI. Суд приговорил парня к бессрочному содержанию в больнице, пишет BBC.

Арион Куртаж осуществил несколько хакерских атак на компанию Rockstar — разработчика компьютерных игр. В итоге, в сети оказались фрагменты тестовой версии геймплея GTA VI. Арион является членом хакерской группировки Lapsus$, которая ранее атаковала такие известные фирмы, как Microsoft, Samsung, NVIDIA и британского телекоммуникационного оператора BT&EE.

Взлом GTA VI Куртаж осуществил летом прошлого года и попал в поле зрения правоохранителей после того, как слил данные в сентябре. В итоге, премьеру отложили до декабря 2023 года. Для взлома киберпреступнику понадобились медиаплеер Amazon Fire Stick, телевизор и смартфон.

В ходе следствия 18-летнего парня осмотрели психиатры и пришли к выводу, что он не может отвечать перед судом, так как является аутистом. Но суд состоялся, и хакера приговорили к содержанию в охраняемой больнице, не обозначив при этом сроков. По мнению судьи, Арион представляет опасность для общества, и если отпустить его на свободу, то он тут же вернется к киберпреступной деятельности. Правоохранители отметили, что злоумышленника выпустят тогда, когда врачи сочтут нужным и признают его неопасным.

Адвокаты настаивали на том, что никакой опасности для общества взлом GTA VI не представляет, однако в Rockstar заявили, что нанесенный хакером ущерб составил 5 млн долларов США и добавили, что пропали зря тысячи часов работы.

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