Отвоевывают Черное море: СБУ впервые показала морской беспилотный флот Украины (фото, видео)

В целом морские дроны Службы безопасности только в 2023 году "минусовали" шесть российских кораблей.

Служба безопасности Украины впервые показала беспилотники, которые составляют флот украинских морских дронов. Об этом идет речь в эксклюзивном материале ТСН, опубликованном в воскресенье, 24 декабря.

Речь идет от трех морских беспилотниках: Sea Baby, "Магура V5" и "Козак Мамай".

Дрон Sea Baby

Это разработка СБУ, многоцелевая платформа, на которую можно навесить различное вооружение, подорвала Крымский мост 17 июля.

По словам главы СБУ, прообразом для создания военного морского надводного дрона типа Sea Baby была казацкая лодка "Чайка". Он был довольно компактен по сравнению с вражескими кораблями, и за счет этого успешно маневрировал между ними, и уже тогда использовался для успешного выполнения тех или иных военно-морских боевых задач.

"Кстати, если смотреть на Sea Baby, наш морской надводный дрон, то когда он выходит на глис, то есть скоростно двигается по поверхности водного зеркала, он в этот момент именно очень похож на казацкую лодку "Чайка". Наши славные предки, они нас постоянно вдохновляют, и мы чувствуем ту соответствующую генетическую связь", — рассказал Василий Малюк.

Морской дрон Sea Baby помогает украинцам отвоевывать Черное море у оккупантов Фото: СБУ

Морской беспилотник Магура V5

Основная морская беспилотная платформа ГУР МО, потопившая в крымском поселке Черноморское 10 ноября два десантных катера во время погрузки на одну из них БТР-82, что повлияло на решение переместить флот в Новороссийск. По словам разработчиков из госпредприятия "СпецТехноЭкспорт", он предназначен для разведки, патрулирования, поисково-спасательных работ, а также боевых миссий.

Характеристики дрона Магура V5

длина — 5500 мм или 5,5 м;

ширина — 1500 мм или 1,5 м;

высота над ватерлинией — 500 мм;

крейсерская скорость — 22 узла;

максимальная скорость — 42 узла;

дальность — 450 морских миль (примерно 833 км);

полезная нагрузка — 320 кг;

связь — Mesh-радио с воздушным ретранслятором или спутниковая связь.

Еще одной важной особенностью Magura V5 является ее многофункциональность. Катер способен не только уничтожать объекты или корабли врага, но и вести разведку, а также патрулировать морские просторы на расстоянии до 800 км. Лодкой-камикадзе могут управлять всего несколько человек, точнее управляет один, а спускают и готовят Magura V5 к операции несколько помощников.

Морской дрон "Козак Мамай"

Этот дрон сотрудники СБУ показали впервые. Именно этот беспилотник поразил 5 августа российское судно "Оленегорский горняк" и военный танкер "SIG", чем показал, что Украина может достать своим оружием и до Новороссийска.

"Мамай" сейчас является самым быстрым объектом в Черном море и может разгоняться до 110 км/ч.

Морской дрон "Козак Мамай" называют самым быстрым из всех водных беспилотников Фото: СБУ

"Это не просто военно-морской дрон, а многоцелевая платформа, которая сегодня эффективно используется", — сказал в комментарии журналистам глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Напомним, несколько ранее в NYT показали, какие версии дронов Magura есть у ВСУ. Медиа написало о том, что использование морских дронов украинскими Силами обороны указывает путь вперед к победе Украины над Россией.

Мы также писали о том, что РФ собрала модель украинского дрона SeaBaby. Противник собрал "условно рабочую" модель украинского морского дрона из остатков нескольких аппаратов, которые нашли на месте атак. Оккупанты проводят изучение и перепрограммирование БПЛА в лабораторных условиях, рассказали журналисты.